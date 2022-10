"Esa gente está luchando por el mal". La dura respuesta de los showrunners de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' a las críticas que ha recibido la serie de Amazon

El recibimiento que ha tenido 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ha estado lejos de resultar unánime. Es cierto que las opiniones de los críticos han sido mayoritariamente positivos, pero entre el público existe una sonora minoría que no deja de arremeter contra la serie de Amazon Prime Video ante la más mínima oportunidad que tengan para ello.

Es verdad que movimientos extraños por parte de Amazon como la repentina desaparición de multitud de críticas negativas de los usuarios que reaparecieron cuando saltó la liebre de lo que estaban haciendo no dice mucho en su favor. Los que estaban alejados de ese tipo de polémicas hasta ahora eran Patrick McKay y J.D. Payne, los showrunners de 'Los anillos de poder', pero eso acaba de cambiar.

"Nos resulta difícil de entender"

Hace bien poco apareció un artículo en The Hollywood Reporter que detallaba multitud de aspectos de la serie como que realmente la mejor oferta para quedarse con los derechos era de Netflix pero los herederos de Tolkien acabaron espantados con lo que querían hacer. Dentro del mismo seguro que no soy el único al que se le había pasado por alto esta declaración de Payne sobre la oleada de críticas recibidas por la serie por su apuesta por un enfoque más inclusivo:

El espíritu de Tolkien consiste en que pueblos dispares, que no confían los unos en los otros y se ven diferentes, encuentran un terreno común en la amistad y logran grandes cosas. Ese es el espíritu que hemos intentado inculcar en cada coma y punto de la serie. Que esta aspiración resulte ofensiva para la gente y la enfurezca... nos resulta muy difícil de entender. ¿Qué están protegiendo? No veo cómo la gente que dice estas cosas piensa que está luchando por el bien. Hay una línea en el episodio siete en la que Galadriel dice que toda guerra se libra desde fuera y desde dentro. Incluso si estás luchando por algo que crees que es bueno, si haces algo peor en esa lucha, entonces te conviertes en el mal. No veo cómo la gente que dice estas cosas piensa que está luchando por el bien. Es claramente el mal.

Algo me dice que estas palabras de Payne no van a sentar precisamente bien a aquellos que ya habían mostrado lo poco que les estaba gustando la serie de Amazon. Es verdad que aquí no se ha recurrido a ese despreciable argumento que ataca cualquier opinión negativa señalando que si no te gusta es porque eres racista -que no dudo que será lo que suceda en algunos casos, ojo-, pero no creo que nadie se tome bien que le identifiquen como el mal...

Os recuerdo que el episodio final de la primera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' se estrenará este próximo viernes 14 de octubre y que la serie de Amazon ya está rodando su segunda tanda de episodios.