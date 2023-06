"Es genial deshacernos de eso". Jenna Ortega se sale con la suya y la temporada 2 de 'Miércoles' va a eliminar por completo lo peor de la serie de Netflix

Jenna Ortega ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar qué es lo que no le convenció de la primera entrega de 'Miércoles'. De hecho, este pasado mes de marzo llegó a afirmar que "no tenía sentido" el triángulo amoroso en el que se vio envuelto su personaje y su queja no ha caído en saco roto, pues ella misma ha desvelado que no habrá nada de eso en la temporada 2.

"No quería meter la pata con ella"

Durante su charla con Elle Fanning en una nueva entrega del Actors on Actors de Variety, Ortega ha comentado que "nos vamos a deshacer de cualquier interés amoroso romántico para Miércoles, lo cual es genial". Su gran implicación en el proyecto seguramente ha sido clave para ello, algo que ha expresado con las siguientes palabras:

Ya habíamos barajado muchas ideas, y yo soy una persona muy práctica. Quiero saber qué está pasando. Y con un personaje como Miércoles, tan querido y tan legendario, no quería meter la pata con ella. Así que intento tener tantas conversaciones como sea posible. En el plató, con los guionistas y Tim Burton, nos reuníamos todos y decidíamos: 'Vale, ¿qué funciona y qué no? Naturalmente, ya era muy colaborativo, así que en la preparación de una segunda temporada, queríamos adelantarnos y asegurarnos de que podíamos empezar las conversaciones antes. Y tengo mucha curiosidad. Quiero ver los trajes, los nuevos personajes que van a llegar, los guiones, y tuvieron la amabilidad de dejarme implicarme como productora.

Por mi parte tengo claro que ese triángulo romántico era lo peor de la primera temporada de 'Miércoles', por lo que me alegra saber que es algo que van a dejar completamente de lado. Y también me transmite buenas vibraciones que Ortega prometa lo siguiente:

Hemos decidido apoyarnos un poco más en el lado terrorífico de la serie. Como es tan ligera, una serie así con vampiros, hombres y superpoderes, no te puedes tomar a ti misma demasiado en serio.

Ella misma es consciente de que en muchos trabajos los actores no son más que marionetas al servicio de otras personas, pero también que "las mejores experiencias que he tenido, los trabajos de los que estoy más orgullosa, siempre han sido aquellos en los que me siento escuchada".

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix