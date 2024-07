El gran precedente del Serranazo. Así troleó Bob Newhart a 30 millones de espectadores con uno de los mejores finales de la historia de la televisión

El 17 de julio de 2008, hace ya 16 años, Telecinco emitía el episodio final de uno de las últimas series fenómeno de los dosmil: 'Los Serrano'. Un final que vino con un giro imprevisto, desvelándose que todo lo que habíamos visto durante cinco años había sido un sueño del personaje de Antonio Resines.

Un cierre memorable y controvertido que tiene un gran precedente en una comedia del recientemente fallecido Bob Newhart. El 21 de mayo de 1990, más de 29 millones de espectadores sintonizaban CBS para ver 'The Last Newhart', el último capítulo de 'Newhart', comedia que les había acompañado cada semana (excepto en vacaciones) durante ocho años.

Doble Newhart

El episodio fue transcurriendo con normalidad hasta un momento en el que Dick y Joanna (Newhart y Mary Frann) reciben a sus vecinos en la pensión, Stratford Inn, cuando todo se vuelve caótico. En medio del caos Dick es golpeado por una pelota de golf... y tras una transición a quien nos encontramos no es con Dick, sino con el doctor Robert Hartley, el protagonista de 'The Bob Newhart Show'. Mismo actor, distinto personaje.

Sobresaltado, Hartley le cuenta a su mujer (Suzanne Pleshette) el extraño sueño que ha tenido... a lo que ella responde que es la última vez que comen comida japonesa. De esta manera, Newhart unía (junto a Mark Egan, Mark Solomon y Bob Bendetson en el guion) sus dos grandes sitcoms en un final "inolvidable", tal como describieron los medios. Un final que llevaron con secretismo y, de hecho, hicieron otro falso para despistar.

'Newhart' no fue la primera en usar este recurso para cerrar la serie. Apenas un par de años antes los espectadores de 'Hospital' ('St. Elsewhere') descubrían que todo lo que habían visto durante seis temporadas había sido fruto de la imaginación de un niño autista.

Una cuestión que, de hecho, se deja a la interpretación del espectador, que ve atónito una extraña transición desde un despacho del hospital a una habitación en un apartamento donde dicho chaval juega con un globo de nieve. En su interior, una réplica del St. Eligius.

Sin embargo, lo que comparte la serie de Bob Newhart con la de Antonio Resines es el tema de que todo es un sueño... y, de hecho, si bien en 'Los Serrano' nos pilló a todos desprevenidos, el que en la comedia estadounidense fuese así podría servir para explicar las cosas más extrañas e ilógicas que pasaban en el cada vez más creciente pueblo de Vermont.

Lo que no está claro es cómo surgió la idea. Si bien los productores ejecutivos aseguraron en su momento que no tuvo nada que ver, el propio Bob Newhart repitió por activa y por pasiva que la idea de cerrar así fue de su mujer Ginnie. Según cuenta en sus memorias:

«Dijo "debes terminar en una secuencia de sueño porque hay mucha cosa inexplicable en la serie. Debes despertarte en la cama con Susie y explicarlo". Y yo dije "Qué gran idea" y le di la idea a los guionistas y la desarrollaron con el japonés comprando el pueblo y nosotros no vendiendo.»

Independientemente de quién fuera el autor de la idea, era totalmente apropiada para la serie. Un modo de parodiar otras series que habían jugado esa carta del sueño/imaginación (como la mentada 'Hospital' o incluso 'Dallas') y que sería, además, replicado por otras comedias.

Eso no quiere decir que todos lo recibiesen con entusiasmo: «Algunos se sintieron estafados», reconoció Newhart a The New York Times, «le dedicaron ochos años de su vida y resulta que ninguno de ellos existió.» ¿Su respuesta a eso? un "OK", demostrando que, ante todo, es cómico.

En Espinof | Los seis finales de serie más polémicos

En Espinof | Las 47 mejores comedias en streaming