El guiño oculto de 'Friends' que resuelve una de las grandes preguntas de los fans de la comedia

A la hora de hablar de una de las grandes comedias de las televisión norteamericana puede que se nos venga esta pregunta... ¿se llama 'Friends' o 'F·R·I·E·N·D·S'? Y es que la estilización del logo de la serie puede provocar algo de confusión ante la apariencia de acrónimo que tiene el título.

Sin embargo no nos encontramos ante unas indescifrables siglas, sino que las razones de que el logo de la serie sea así son puramente estilísticas y tienen bastante que ver con un detalle de la mismísima introducción. Sí, de la entradilla a ritmo de 'I'll be there for you'.

Y es que si paramos la intro en el segundo nueve veremos que los personajes despliegan en un abrir y cerrar de ojos unos paraguas de colores: dos rojos, dos azules y dos amarillos... los mismos que tienen los puntos en el logo de 'Friends'. De esta manera se ve que cada personaje es representado por uno de estos colores.

Coloripuntos

Esto, además, ya daba una pista de las dinámicas del grupo... al menos según alguna que otra teoría ya que no son seis colores sino tres pares de colores. Si nos fijamos bien no parece casualidad las parejas que se forman entre los protagonistas según los paraguas.

Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston) tienen el de color rojo, lo cual representa el romance que se desarrollaría entre ellos; el azul de Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) corresponde a la confianza, la amistad entre ellos; finalmente, el color amarillo que llevan Monica (Courteney Cox) y Phoebe (Lisa Kudrow) representaría el conflicto, la disrupción. Algo que tiene sentido debido al historial de ambas como ex compañeras de piso.

Eso sí, si bien está clara la relación entre paraguas y personajes, no está tan claro el simbolismo que tienen dichos colores con nuestros queridos "colegas"... pero hay que reconocer que tiene todo el sentido del mundo.

En Espinof: