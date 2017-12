Ian McKellen no quiere que otro actor sea Gandalf en la serie de 'El señor de los anillos' que prepara Amazon

Fue todo un bombazo cuando se confirmó que Amazon había llegado a un acuerdo para hacer una serie de televisión basada en 'El señor de los anillos'. Va a ser imposible no compararla con la trilogía dirigida hace unos años por Peter Jackson y seguro que los fans van a estar especialmente atentos a su casting.

Uno de los casos más complicados va a ser el de Gandalf, ya que ha quedado muy asociado a Ian McKellen y el propio actor no parece interesado en que nadie más interprete al popular mago. Durante su paso por el programa radiofónico de Graham Norton, McKellen aprovechó para hablar de la serie que prepara Amazon. Obviamente, el presentador le preguntó si sería molesto ver a otro actor dando vida a Gandalf y por lo visto el actor contaba con volver a la Tierra Media y seguir siendo él quien cabalgue a lomos de Sombragris. Ésta fue su respuesta:

¿Qué quieres decir, otro Gandalf? No he dicho que sí porque no me han preguntado. ¿Estás sugiriendo que otra persona va a interpretarlo? Gandalf tiene más de 7.000 años, no soy demasiado viejo.