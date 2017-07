'Juego de Tronos': se desvelan títulos y sinopsis de los primeros episodios de la temporada 7

El próximo 16 de julio arranca la séptima temporada de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') y tras preparar el terreno con un espectacular tráiler, HBO ha decidido revelar los títulos y las sinopsis oficiales de los primeros tres episodios. Puedes leer con tranquilidad porque no hay spoilers de la trama, sólo aportan detalles muy generales de lo que ocurre al inicio.

Obviamente, si estás viendo la serie pero no has llegado a la temporada 7 NO sigas leyendo...

Episodio 61: 'Dragonstone' ("Piedra de dragón")

Jon (Kit Harington) organiza la defensa del Norte. Cersei (Lena Headey) intenta equilibrar la balanza. Daenerys (Emilia Clarke) llega a casa.

Se emite el 16 de julio. Capítulo escrito por David Benioff & D.B. Weiss; dirigido por Jeremy Podeswa (realizador de los episodios 5x05, 5x06, 6x01 y 6x02).

En la nota original se dice sobre Cersei: "tries to even the odds". Literalmente viene a decir que busca igualar las probabilidades (de éxito); sin más información, es de suponer que va a intentar aumentar su ejército para defenderse de los aspirantes al Trono de Hierro en el que se sienta ella ahora.

Episodio 62: 'Stormborn' ("Nacida de la tormenta")

Daenerys recibe a un inesperado visitante. Jon se enfrenta a una revuelta. Tyrion (Peter Dinklage) planea la conquista de Poniente.

Se emite el 23 de julio. Capítulo escrito por Bryan Cogman; dirigido por Mark Mylod (realizador de los episodios 5x03, 5x04, 6x07 y 6x08).

¿Quién será ese misterioso (o misteriosa) visitante? ¿Davos (Liam Cunningham), Jorah (Iain Glen), Melissandre (Carice van Houten)...? En cuanto a la rebelión con la que se encuentra Jon, todo apunta que Meñique (Aidan Gillen) está implicado y sigue intentando manipular a Sansa Stark (Sophie Turner) en su ambiciosa búsqueda de poder.

Episodio 63: 'The Queen’s Justice' ("La justicia de la reina")

Daenerys concede audiencia. Cersei devuelve un regalo. Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) aprende de sus errores.

Se emite el 30 de julio. Capítulo escrito por David Benioff & D. B. Weiss; dirigido por Mark Mylod.

Aquí aparte de saber qué demonios es ese regalo o a qué se debe la audiencia, me alegra saber que Jaime por fin va a cambiar el rumbo de sus acciones y espero que tenga al menos un capítulo donde vuelva a ser el carismático personaje de las primeras temporadas. Lleva un tiempo algo perdido, dividido entre la lealtad y su código moral, y la serie le necesita tanto como a Cersei o Tyrion.