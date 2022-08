'La casa del dragón' se filtra online antes de su estreno en HBO Max: a 'Juego de Tronos' ya le pasó lo mismo y no afectó a su éxito

La historia se repite. 'Juego de Tronos' ya sufrió la filtración de varios episodios antes del estreno de los mismos durante su temporada final y ahora ha sido el primer capítulo de 'La casa del dragón' el que ha aparecido en múltiples webs de descargas un día antes de su estreno en HBO Max.

La historia se repite

Se desconoce cuál es el origen de la filtración, pues es cierto que la prensa tuvo acceso a seis episodios antes de su lanzamiento para poder hacer las críticas de la serie, pero parece descartado que el origen sea ese. Lo que sí está claro es que en HBO Max parece que no han corregido los problemas que ya sufrió HBO en su momento.

En el caso de 'Juego de Tronos' el problema fue que algún país subió el episodio antes de tiempo a HBO Max y alguien pudo capturarlos antes de que fuesen rápidamente eliminados. Lo más probable es que exactamente lo mismo haya sucedido en el caso de 'La casa del dragón'.

Habrá que ver si esto afecta al éxito de la serie -en el caso de 'Juego de Tronos' no fue el caso, pues cada episodio filtrado se vio más que el anterior-, que no deja de ser la gran apuesta de HBO Max por conseguir un éxito a la altura de su predecesora. No nos olvidemos tampoco de que en unos días llegará 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y las comparaciones serán inevitables, pero en términos de audiencia será muy complicado hacerlas por la opacidad de los datos de Amazon Prime Video.