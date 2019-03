'Juego de Tronos': Maisie Williams avisa que hay muchas referencias a la primera temporada en el final de la serie

Quien avisa no es traidor. Se acerca el estreno de la última temporada de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') y la impaciencia entre los fans aumenta día tras día, hay declaraciones, imágenes y un tráiler, pero realmente no sabemos casi nada de lo que va a pasar. HBO y los responsables de la serie más popular de la televisión actual están procurando guardar todos los secretos del final, protegiendo lo más posible una experiencia que promete dejarnos con la boca abierta.

Una de las estrellas de 'Juego de Tronos', la joven Maisie Williams, ha hablado con EW sobre su personaje en los últimos seis episodios que faltan para cerrar la historia, y nos ha dejado una importante pista. La actriz que da vida a Arya avisa que "hay mucha muerte este año" y que la octava temporada se apoya mucho en la primera; los que tenemos un poco olvidados los primeros capítulos quizá deberíamos pensar en volver a revisarlos cuanto antes...

"Tras leer los guiones volví a ver la temporada 1 otra vez porque gran parte vuelve a remitir a esa temporada. Hay muchas escenas que parecerán similares. Y también la vi para recordarme a mí misma el arco que he tomado. Quería que Arya recorriese un círculo completo e intentar una clase de normalidad como cuando era más joven."

"Este año es como si tuviese doble personalidad: hay muchas emociones y recuerdos que resurgen cuando estás con tu familia y las cosas por las que has luchado se vuelven muy diferentes, sin embargo ella también sigue este camino de intentar matar a Cersei, recordar su lista y completarla. Así que existe esta división con Arya, entre intentar ser quien quiere ser, volver a la ingenuidad y la inocencia con su familia, y los asuntos por resolver."

Hermanas unidas por el trono

Hay muchos momentos y situaciones que los seguidores de 'Juego de Tronos' estamos deseando ver, o tememos ver, en las últimas seis "películas" que pondrán punto y final a 'Juego de Tronos' (al menos a esta trama pues HBO ya tiene en marcha una precuela). El reencuentro de la familia Stark y cómo se gestiona la alianza de Jon (Kit Harington) con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) es uno de los conflictos más interesantes.

Williams se refirió brevemente a la relación que Arya tendrá con sus hermanos en la temporada final y desvela que tiene una clara favorita: Sansa (Sophie Turner). Sus palabras:

"No es frecuente ver a un personaje del lado de Sansa sin que la esté manipulando. La anterior temporada fue realmente dura para Sansa porque Jon pensaba con su pene y dejó que Sansa pareciera como más resentida. En esta temporada verás a Arya formando equipo con Sansa y, a veces, desafiando a Jon."

Recordemos que 'Juego de Tronos' regresa el próximo 14 de abril en HBO, durante la madrugada del 14 al 15 en España. ¿Hay ganas de que llegue el día?