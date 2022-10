"Kevin Feige accedió al tercer montaje". Michael Giacchino cuenta cómo convenció a Marvel para que su especial de terror fuese en blanco y negro

Los fans de Marvel que han visto 'La maldición del hombre lobo' (Werewolf by Night) en Disney+ se sorprenderían al ver el nombre del director a medida que avanzan los títulos finales. Michael Giacchino es más conocido por ser el compositor ganador de un Oscar y un Emmy de 'Up' y 'Lost', sin mencionar otras películas de alto perfil y gran recaudación como 'The Batman' y las últimas tres entradas. en la franquicia 'Spider-Man'.

Una carrera dedicada al cine

Pero, como recuerda Giacchino a Variety:

"He estado detrás de la cámara desde que era un joven en Edgewater Park, N.J. Me encanta hacer películas, me encanta desde que tenía 9 años. De eso se trataba, reunir a todos los niños del vecindario y crear películas en el patio trasero de mis padres".





Cuando el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le ofreció la oportunidad de dirigir un proyecto de Marvel, Giacchino inmediatamente sugirió 'Werewolf by Night', un cómic no tan conocido de la década de 1970, al que también quiso incorporar 'Man-Thing':

"Para mí, las películas de monstruos no son más que alegorías de personas con problemas. Cada vez que veía 'King Kong' o 'El hombre lobo' y todos los perseguían con antorchas, tratando de matarlos, siempre me sentía mal por ellos. Estoy como, '¡Chicos, él no quiere estar haciendo esto! ¡Él no quiere estar alborotado! Tiene un problema y necesita ayuda'".





'La maldición del hombre lobo' es un homenaje a las películas de terror de la década de 1940, un raro formato de especial one-shot de 53 minutos que además está en blanco y negro como aquellas películas.

"En mi mente, desde el principio, tenía que ser en blanco y negro. Había escepticismo desde los niveles superiores de Marvel, por lo que se filmó en color pero teníamos un monitor especial que me permitía ver cómo se vería en caso de que finalmente se aprobara el plan monocromático. Sentí que si íbamos a hacer algo nuevo en el Universo Marvel, hagamos algo realmente diferente y audaz. No te preocupes por adónde va o cómo se va a conectar con otra cosa. Tomemos el enfoque de Rod Serling, contemos una sola historia aislada, una noche en la vida de Jack (Gael García Bernal) y Elsa (Laura Donnelly). Eso es realmente lo que quería hacer".

Pero eso no fue suficiente para salirse con la suya. El compositor explica que hubo que trabajar en el concepto hasta convencer al "jefazo":

"Fue en tal vez el tercer montaje en el que Feige finalmente estuvo de acuerdo en que debería estar en blanco y negro. Puede que porque realmente no era un piloto de una posible futura serie de Marvel, aunque cualquier cosa puede pasar. Ya veremos."