Kurt Russell se enfrenta a Godzilla en las primeras imágenes de 'Monarch: El legado de los Monstruos', la esperadísima serie del MonsterVerse

Apple acaba de lanzar las primeras imágenes de 'Monarch: El legado de los Monstruos', la esperadísima primera serie en imagen real del MonsterVerse que esta plataforma de streaming estrenará próximamente. Está claro que Apple TV+ espera dar un golpe encima de la mesa con ella y que es su gran baza para ganar peso entre los amantes de la ficción televisiva.

'Monarch: El legado de los Monstruos' nos contará cómo dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas les llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, hasta el oficial del ejército Lee Shaw, cuyo conocimiento amenaza la propia existencia de Monarch.

Reparto y protagonistas

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett y Elisa Lasowski encabezan el reparto de esta serie desarrollada por Chris Black ('Separación') y Matt Fraction ('Ojo de Halcón') cuyos dos primeros episodios -serán 10 capítulos en total- estarán dirigidos por Matt Shakman ('Bruja Escarlata y Visión').

De esta forma, 'Monarch: El legado de los Monstruos' promete ser el paso intermedio del MonsterVerse entre la arrolladora 'Godzilla vs. Kong' y 'Godzilla x Kong: The New Empire', cuyo estreno exclusivo en cines está previsto para el 15 de marzo de 2024. Y en principio no hay motivos para temer un aplazamiento, ya que se rodó bastante antes de que las huelgas de guionistas y actores paralizasen Hollywood.

En Espinof | Las 28 mejores series de ciencia ficción que puedes ver en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+