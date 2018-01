En marcha la adaptación de 'Maddaddam': la Margaret Atwood más apocalíptica tendrá serie

Que 2017 ha sido el año de Margaret Atwood, por lo menos en cuanto a popularidad, es algo que está fuera de toda sombra de duda. Las magníficas adaptaciones de 'El cuento de la criada' y 'Alias Grace' han catapultado a una de las novelistas más estimulantes de los últimos tiempos y las majors quieren su propia obra con la que jugar.

Es el caso de Paramount Television que, en colaboración con Anonymous Content, está preparando una adaptación de la trilogía post-apocalíptica 'Maddaddam'. La trilogía compuesta por 'Oryx y Crake', 'El año del diluvio' y 'MaddAddam' cuenta el fin de la humanidad debido a una pandemia y cómo los supervientes intentan planificar el siguiente paso para la especie humana.

No es la primera vez que se intenta adaptar esta trilogía. Allá por 2014, HBO estuvo tentando el proyecto y lo puso en manos de Darren Aronofsky, pero un par de años después esta adaptación quedó en punto muerto. Ni la cadena premium ni el director de 'Madre!' están involucrados en este nuevo intento que espero tenga mejor recorrido. De momento sabemos que el proyecto está en manos de David Kanter, productor ejecutivo de la reciente 'Electric Dreams', y de Bard Dorros, implicado en ese mismo rol en 'Counterpart'.

Reconozco que no he leído esta trilogía de Atwood, pero como tenga un mínimo de esa voz que desprende sus otras obras, no me cabe duda de que será una lectura interesante... y me imagino que su adaptación lo será.