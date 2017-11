La temporada 11 de 'Expediente X' ya tiene fecha de estreno: Mulder y Scully vuelven antes de lo que esperamos

Las cadenas estadounidenses están ya calentando motores para la "midseason", ese momento a comienzos de cada año en el que nos encontramos una nueva tanda de estrenos y regresos, y FOX acaba de anunciar que la esperada temporada 11 de 'Expediente X' llegará a nuestras vidas antes de lo que pensábamos.

'Expediente X' estrenará su undécima temporada casi nada más comenzar 2018: el 3 de enero. Eso significa que hará pareja de noche con '9-1-1', la nueva serie policial de Ryan Murphy (que, de hecho, dos semanas después estrena 'The Assassination of Gianni Versace' en FX) y en una noche, la del miércoles, que a priori no es demasiado complicada aunque NBC tenga a esa misma hora el regreso de 'The blacklist'.

He de reconocer que FOX me tiene algo despistado porque no se pone de acuerdo al publicitar la nueva temporada 'Expediente X'. Por un lado juraría que en la cadena nunca se refirieron oficialmente al regreso del año pasado como "temporada 10", aunque de facto lo fuera, y en esta ocasión lo de temporada 11 lo dejan solo para las promos. Y, por otro lado, una de las etiquetas que le ponen a la hora de promocionar es la de "segundo capítulo de la serie evento de 'Expediente X'.

¿Es entonces una temporada 10.5?, ¿un 'Expediente X' "revival" 2? Dejando el debate denominativo aparte, lo que sí que está claro a través de las promos es que continuarán (y cómo no, ya que apenas desarrollaron) las líneas argumentativas plantadas durante la anterior entrega a lo largo de una tanda de diez episodios. ¿Aprenderán de los errores de la primera tanda?