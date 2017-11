Vibrante tráiler de 'The Assassination of Gianni Versace', la segunda parte de 'American Crime Story'

Ryan Murphy es uno de esos superproductores televisivos que no paran, más desde que está atado a FX, cadena que no le quiere soltar mientras siga entregando éxitos. El final de anoche de la floja 'American Horror Story: Cult', séptima temporada de su serie estrella, trajo consigo el lanzamiento del primer tráiler completo de la segunda temporada de 'American Crime Story', titulada en esta ocasión 'The Assassination of Gianni Versace'.

Anunciada en sus inicios como la tercera temporada de la serie, el equipo comandado por Ryan Murphy decidió debido a lo avanzada que tenían el proyecto, adelantarla a 2018 y posponer para más tarde la temporada dedicada al Katrina. Concretamente 'The Assassination of Gianni Versace. American Crime Story' se estrenará el 17 de enero de 2018 en FX (y cinco días antes online), convirtiéndose en uno de los primeros estrenos del año.

Watch the OFFICIAL TRAILER for #ACSVersace. The next installment of FX’s award-winning original series premieres January 17. pic.twitter.com/popBjBvwId — AmericanCrimeStoryFX (@ACSFX) 15 de noviembre de 2017

'The Assassination of Gianni Versace' está basado en 'Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U. S. History', el libro en el que Maureen Orth explora la mente del asesino en serie que asesinó al famoso diseñador. En el reparto nos encontramos a Édgar Ramírez como Gianni Versace, Penélope Cruz como su hermana Donatella y Darren Criss como Cunanan.

Si no habéis visto 'The People v OJ Simpson', la primera temporada de 'ACS', os la recomiendo encarecidamente. Sabe aprovechar perfectamente el fenómeno del true crime con uno de los casos más mediáticos y polémicos que se recuerdan. Sin embargo tengo dudas con esta próxima temporada, ya que ni Scott Alexander ni Larry Karaszewsky, responsables de la primera, no están involucrados en el proyecto. El sustituto de este tándem es Tom Rob Smith cuyo 'London Spy' no terminó de convencerme.