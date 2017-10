‘Lore’ quiere destapar los orígenes de mitos y supersticiones pero especula demasiado

El podcast ‘Lore’ de Aaron Mahnke, tiene un buen puñado de seguidores que lo consideraron suficientemente valioso como para hacer que Amazon Studios creara esta nueva serie, con el mismo creador a bordo como narrador. Los seis episodios de su primera temporada ofrecen en cada episodio una mezcla de hechos, técnicas de estilo documental, animaciones y una historia principal recreada al estilo de dramas televisivos con fragmentos de narración de Mahnke por encima.

La interpretación, con gente como Campbell Scott y Colm Feore, no es excesivamente histriónica y tiene un toque naif, de serie noventera acorde con los valores de producción discretos. No es algo que genere un problema per sé, puesto que el estilo dinámico de montaje con otras chucherías visuales hace que esos trozos queden como un complemento más. Y con esa técnica, ‘Lore’ trata de explorar en los posibles motivos de alunas creencias e historias.

lor

Desmontando mitos

En el primer episodio viajamos a Exeter, Rhode Island para asistir a la historia de George Brown cuya familia se está muriendo consumida y nadie entiende por qué. A partir de ese caso, Mahnke explora la creencia de que si el alma no había dejado el cuerpo después de la muerte, el espíritu se mantiene dentro del cuerpo muerto enterrado. De ahí enlaza diferentes aspectos médicos con la superstición y teorías más allá de la comprensión, como el vampirismo, en su momento.

Este tipo de historias son la norma en el resto de episodios, en los que se subraya la falta de conclusiones médicas en la antigüedad y su relación un miedo a lo desconocido. Lo más interesante en todo ello es el contraste de lo que la gente creía hace tan solo cien años. La parte divertida de ‘Lore’ está en aprender historia a través de sucesos macabros pero, en algunas ocasiones la relación entre la leyenda y lo que se expone es forzada y no puede conectar causa y efecto con tanta claridad como sugieren sus imágenes.

La serie es una antología sobre el descubrimiento de lo inusual, pero a veces parece más un capítulo de algún documental del canal de historia, a pesar de que logre sorprender con un estilo fresco y cargado de detalles y una buena cantidad de documentación e imágenes de archivo, utilizadas con cierto ánimo lúdico y estético. Grabados, fotos extrañas y decadentes, música tétrica… no es una mala opción para Halloween, a pesar de querer desentrañar lo que hace grandes a los misterios.

Un podcast enriquecido

Sin embargo, su naturaleza es tan inquisitiva científicamente que parece querer romper sus lazos con el enigma o el terror, lo que contrasta con lo inquietante de las historias reales detrás de los mitos, por ello, a su modo se hace cautivadora conforme hurga en los orígenes de la lobotomía y sus consecuencias, los dopplegänger, los muñecos vivientes, los hombres lobo. Al adentrarnos en cada uno crea una misma idea en todas ellas: el terror está en la parte oscura del hombre.

Muchas tienen en común que el ego, el orgullo o la desesperación son el carburante de la creencia. Los rituales y supersticiones en los que el pensamiento racional no se aplica en absoluto pueden resultar aterradores. Especialmente cuando se usaba como vía de justificación de actos terribles, como el caso de los albinos que no están seguros en África porque se cree que sus partes del cuerpo curaban las enfermedades.

Aunque el atractivo del podcast original, la voz de Aaron Mahnke, es popular entre sus seguidores, hay que apuntar que resulta algo monótona y seca en el contexto de toda una temporada, haciendo que los episodios deban ser administrados en distintos periodos de tiempo, porque llegan a atragantar. Quitando ese detalle, ‘Lore’ es una herramienta útil, más didáctica que trepidante, pero crea interés por las historias que está por contar. Lo bueno es que, en el contexto del folklore mundial, Amazon tiene material suficiente para llenar varias temporadas.