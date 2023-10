Malas noticias para los fans de 'Caballero Luna': el director de la serie de Disney plus con Oscar Isaac desvela que en Marvel "tienen un plan" que no incluye su temporada 2

Hace ya casi año y medio que llegó a su final la primera temporada de 'Caballero Luna', la serie de superhéroes protagonizada por Oscar Isaac. Entonces se dijo que el principal problema para que hubiese o no una segunda entrega era que había que convencer a su protagonista, pero el director Mohamed Diab ha dejado ahora claro que el principio obstáculo para ello es la propia Marvel.

"Es su plan, tenga éxito o no"

Diab, que dirigió cuatro de los seis episodios de 'Caballero Luna', ha charlado con Arabic Marvel sobre diferentes temas, pero el más llamativo sin duda ha sido cuando se ha pronunciado sobre una temporada 2, dando a entender que quizá nunca llegue a hacerse:

Marvel lo había fijado así desde el primer día. Los proyectos de serie de Marvel son todos de seis episodios, salvo proyectos especiales como 'Bruja Escarlata y Visión'. El formato habitual es de seis episodios. Loki es la única serie que dijeron que serían en dos partes desde el primer día. El modo de Marvel no es el habitual en el que si el proyecto tiene éxito, digo que lo renueven por una segunda temporada. Es su plan, tenga éxito o no, tienen un plan.

Eso no quita que Caballero Luna pueda aparecer en otras producciones de Marvel, pues también tuvimos serie de 'Ms. Marvel' y el personaje interpretado por Iman Vellani reaparecerá dentro de apenas unas semanas en la película 'The Marvels'. A eso hay que sumarle que el propio Isaac comentó durante la campaña promocional de la serie que a él le gustaría un crossover, en concreto uno para formar los Hijos de la Medianoche junto a Punisher, Ghost Rider y Daredevil.

Sin embargo, Marvel todavía no ha comentado nada al respecto, por lo que no parece que Caballero Luna forme parte de los planes a corto plazo del estudio. Siempre es posible que haga una aparición especial en otro proyecto, pero no parece que vaya a ser en la Fase 5, así que todo apunta a que habrá que esperar todavía años para que Isaac reaparezca aquí.

