El mayor susto de 'La maldición de Hill House' fue real: Mike Flanagan explica cómo lo rodaron

¡Mucho ojo con el texto que tenéis a continuación, porque está cargado de spoilers de 'La maldición de Hill House'!

Quien me haya leído o escuchado hablar sobre 'La maldición de Hill House' ya sabrá que, como decía Saza en 'Amanece que no es poco', tengo verdadera devoción por la serie de Mike Flanagan; y entre los muchos motivos que me han hecho adorarla se encuentra el modo en el que logra meterte el miedo y una inquietud constante en el cuerpo sin necesidad de subidas de volumen y artificios efectistas varios.

Es precisamente este gusto por la atmósfera y la ausencia en términos generales de jumpscares lo que hace tan efectivo el tremendo susto que el señor Flanagan —enemigo nato y confeso de esta técnica— consiguió darnos en el episodio 8 de la serie tanto a los espectadores como a Elizabeth Reaser y Kate Siegel, las actrices encargadas de dar vida a Shirley y Theo, protagonistas de la escena en cuestión.

Como habréis intuido, el momento al que nos estamos refiriendo nos introduce en un coche junto a las dos hermanas Crain —¿o deberíamos decir tres?—, que mantienen una acalorada discusión hasta que el fantasma de Nell las interrumpe apareciendo entre los dos asientos delanteros en un momento que hiela la sangre. Pero lo más divertido de todo esto es que, si vosotros no os lo esperábais, Reaser y Siegel tampoco.

Así explicó Flanagan en una entrevista para Entertainment Weekly cómo fue el rodaje de esta escena y cómo consiguieron una reacción genuina del reparto.

"Por norma general no me gustan los jumpscares. Creo que pueden ser facilones, pero este en particular, pensé que podría ser muy especial porque transcurre en un episodio sobre gente hablando en coches... es como si fuese el único sitio en el que nunca tendrías un fantasma. Así que maquillamos a Victoria y la pusimos en el asiento trasero. Kate y Elizabeth sabían cuándo iba a salir, estaba en el guión, pero le dije a Victoria después de leerlo que saliese bastante antes del momento indicado. Las chicas tenían otra media página de diálogo que interpretar según estaba escrito, así que cuando Victoria apareció en medio de sus frases, su reacción fue completamente genuina. También nos acojonó a todos los que lo vimos en el monitor. A todos los que sabíamos cuándo iba a pasar nos pilló por sorpresa y cada vez que lo veo, nunca estoy preparado, porque estoy tan pendiente de lo que están diciendo y parecen estar tan relajadas que, tan sólo, me pilla."

Y así, damas y caballeros, es cómo se cocina un jumpscare efectivo con todas las de la ley. Y aunque omitir información al reparto para obtener reacciones auténticas no sea una técnica nueva —recordemos que en 'Alien' no sabía nadie lo que iba a pasar en la escena del chestburster—, no podemos quitar méritos a un Mike Flanagan que está ganándose a pulso entrar en el selecto grupo de grandes nombres del terror contemporáneo.