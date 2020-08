'Mimic' se convertirá en serie de televisión de la mano del director de 'Horizonte final' y 'Resident Evil'

Miramax ha puesto en marcha un reboot televisivo de 'Mimic', la película de ciencia-ficción dirigida por Guillermo del Toro en 1997. Además, se ha asegurado la participación de Paul W. S. Anderson, responsable de cintas como 'Horizonte final' o 'Resident Evil', para dirigir al menos el episodio piloto.

El guion correrá a cargo de Jim Danger Gray, quien previamente escribió episodios para series como 'Criando malvas', 'Hannibal' y 'Orange is the New Black'. Además, asumirá las funciones de showrunner si el proyecto no acaba cayéndose por el camino.

'Mimic' contaba la historia de cómo una entomóloga creaba un nuevo depredador para acabar con la epidemia de cucarachas que estaba asolando la ciudad de Nueva York. Todo parece ir sobre ruedas, pero algo raro empieza a suceder tres años después de dar por zanjada la epidemia...

Una película comprometida

La película se vio perjudicada en su momento por las múltiples exigencias de Miramax que chocaban con las intenciones del oscarizado director de 'La forma del agua'. El resultado final se vio comprometido por ello, pero pese a todo es una propuesta interesante que merece la pena recuperar.

Del Toro pudo desquitarse en parte en 2011 lanzando un montaje del director de la película. Eso sí, el cineasta mexicano no tiene ninguna vinculación con esta serie de televisión, como tampoco la tuvo con las dos secuelas directas al mercado doméstico que se hicieron en 2001 y 2003.

