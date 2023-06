La miniserie de ciencia ficción más esperada es de Netflix: Spike Jonze y Joaquin Phoenix preparan su reencuentro 10 años después de 'Her'

Entre la infinidad de proyectos que Netflix maneja seguro que hay muchos que nos dan pereza, pero también unos cuantos que estamos deseando ver lo antes posible. Hoy vengo a hablaros de uno de ellos, pues Spike Jonze está preparando una ambiciosa miniserie de ciencia ficción que además quiere que sea su reencuentro profesional con Joaquin Phoenix 10 años después de la estupenda 'Her'.

Por qué sería especial

Hay que remontarse a verano del año pasado para encontrar la primera mención a una colaboración del director de 'Adaptation (El ladrón de orquídeas)' con la plataforma, pero desde entonces apenas habíamos tenido novedades al respecto. Y lo cierto es que seguimos sin tener ni idea de cuál es su historia, pero sí ha trascendido ya que el protagonista de 'Joker' tiene una oferta firme para encabezar su reparto.

Eso ni mucho menos garantiza que Phoenix vaya a liderar este nuevo trabajo de Jonze, entre otras cosas porque es muy exigente a la hora de seleccionar los papeles que acepta. A eso hay que sumarle que lleva la friolera de 34 años sin participar en una serie de televisión, pues hay que remontarse hasta 1989 para encontrar sus apariciones episódicas en 'Las aventuras de Superboy' y 'Still the Beaver' cuando todavía era un adolescente que usaba su nombre real de Leaf Proenix.

La posibilidad de ser la primera miniserie protagonizada por Phoenix ya hace especial a este proyecto, pero es que tampoco conviene olvidar que Jonze no ha vuelto a dirigir película de ficción alguna desde 'Her' en 2013, aunque sí que se ocupó del documental 'La historia de los Beastie Boys'. Además, este miniserie no sería su primera colaboración con Netflix, pues ya firmó la puesta en escena del especial de comedia 'Aziz Ansari: Right Now'.

Por cierto, esta miniserie que Jonze se va a encargar tanto de escribir como de dirigir no es su único proyecto en Netflix, pues también tiene en desarrollo una serie animada de lo que no se han dado a conocer más detalles.

