'Ms. Marvel' tiene una escena post-créditos que conecta 'Spider-Man: No Way Home' con la serie de Disney+

Disney+ ha estrenado hoy 'Ms. Marvel', la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel. En este primer episodio se ha optado por un tono diferente y más propio de una serie juvenil con el que llegar a otro tipo de público, pero lo cierto es que al final del capítulo hay una escena post-créditos que conecta directamente a 'Ms. Marvel' con 'Spider-Man: No Way Home'.

Obviamente, spoilers a partir de aquí.

El regreso del agente Cleary

En la escena en cuestión vemos a la agente Deever (Alysia Reiner) recibir una vídeo de lo sucedido en la VengaCon y pronto inicia una conversación con el agente Cleary, personaje interpretado por Arian Moayed al que ya pudimos ver en la última aventura de la versión del trepamuros de Tom Holland.

En 'Ms. Marvel', Cleary llega rápidamente a la conclusión de que tienen que contactar con Kamala Khan (Iman Vellani) e interrogarla sobre esos increíbles poderes que ha utilizado en la VengaCon. Una primera señal de que, tarde o temprano, las cosas se pondrán serias en esta nueva serie de Marvel.

En caso de que no recordéis a Cleary, su aparición en 'Spider-Man: No Way Home' se producía durante los primeros minutos de la película, mientras investigaba la batalla que desembocaba en la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal) que tuvo lugar en 'Spider-Man: Lejos de casa'. Eso le llevaba a interrogar a varios de los principales aliados de Peter Parker como los interpretados por Zendaya, Marisa Tomei y Jacob Batalon.

Por cierto, a Moayed también hemos podido verle recientemente en '¿Quién es Anna?' y en 'Succession'.