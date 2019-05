Netflix pone fecha al regreso de '(Des)encanto': la serie de Matt Groening parodia 'Juego de Tronos' en el cartel de su Parte 2

Hoy Netflix está siendo muy generoso para los amantes de sus series. Hace unos horas anunciaba que la tercera temporada de 'Paquita Salas' se estrena el 28 de junio y ahora ha puesto fecha al regreso de '(Des)encanto'. La serie animada de Matt Groening regresará con nuevos episodios el 20 de septiembre.

Hasta ahora Netflix solamente había puesto a disposición de sus clientes diez episodios de su primera temporada, la cual llega ahora a su fin con el estreno de otros tantos nuevos capítulos. Es un poco trampa porque lo que vimos ya se sentía como una temporada completa, pero bueno, ellas sabrán.

