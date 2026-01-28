No era un espejismo. La temporada 4 de 'Ted Lasso' existe y Apple TV acaba de desvelar sus primeras imágenes

Con tanto ruido que ha habido con el regreso de 'Ted Lasso' tras una temporada 3 que sonaba a despedida, la realidad es que sí, la serie de Apple TV ya está preparando su regreso. Y es que no era un espejismo y la temporada 4 de la comedia protagonizada por Jason Sudeikis regresa este próximo verano.

Así lo ha confirmado la plataforma, que ha lanzado las primeras imágenes de estos nuevos episodios en los que Ted regresa después de una buena temporada en Estados Unidos para un nuevo reto: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. Según la sinopsis, a lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a lanzarse sin mirar, arriesgándose a hacer cosas que nunca pensaron que harían.

Ca-Ca-Cambios

Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely son las principales incorporaciones al reparto. De hecho, este último hará del hijo, algo ya más crecido, de Ted. Un Henry que había sido interpretado hasta al fecha por Gus Turner.

Junto a Sudeikis, en la temporada 4 veremos los regresos de los habituales de Richmond, al menos en cuanto a la gerencia del mismo, con Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Como veis, lógicamente no vamos a ver los miembros del equipo masculino, a pesar de que en lo personal me gustaría algún que otro cameo.

Hablando de incorporaciones, Jack Burditt se incorpora al plantel de productores ejecutivos un poco para suplir la ausencia de Bill Lawrence que, si bien sigue como productor ejecutivo, entre 'Terapia sin filtro' y el regreso de 'Scrubs', ha debido apartarse a una segunda fila.

También se incorporan al guion Sara Walker y Phoobe Walsh junto a Julia Lindon. Estas escriben esta temporada 4 junto a Brett Goldstein. Sudeikis, Goldstein y Joe Kelly están también como cocreadores.

