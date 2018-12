No era una inocentada: Javier Olivares confirma que 'El ministerio del tiempo' tendrá cuarta temporada

La tercera temporada de 'El ministerio del tiempo' llegó a su final el 1 de noviembre de 2017. No existía mucho optimismo entonces acerca de una posible renovación y el paso del tiempo ayudó a transmitir la idea de que RTVE había decidido cancelarla de una forma silenciosa, sin anunciar nada al respecto. Por ello, el anuncio precisamente hoy en Vertele de su renovación por una cuarta temporada parecía una inocentada, aunque finalmente no ha sido el caso.

El fichaje de Javier Olivares en exclusiva por Globomedia el pasado mes de enero complicaba aún más casos, ya que 'El ministerio del tiempo' es una producción de Onza para el ente público. Seguramente los detalles del acuerdo entre compañías para poder contar con uno de los dos creadores de la serie -el otro es su tristemente ya fallecido hermano Pablo Olivares- lo que ha impedido que se realice por el momento un anuncio oficial.

Antes de encerrarme a trabajar, para que no haya dudas.

1. @Vertele y El Diario son medios serios. Y cuando dicen que no es una inocentada es que no lo es.

2. Si hay más Ministerio del Tiempo en TVE, estaré en el proyecto. No tengáis ninguna duda.