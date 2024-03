"No veo hombres blancos heterosexuales". El tráiler de 'The Acolyte' es recibido con odio por un amplio sector de fans de Star Wars

Durante años han sido habituales las quejas pidiendo que Disney hiciera algo distinto con Star Wars, y lo cierto es que el tráiler de 'The Acolyte' parecía una respuesta a todo ello. Sin embargo, la respuesta al mismo ha sido mayoritariamente negativa en YouTube, donde el vídeo ha recibido una cantidad mucho mayor de 'No me gusta' que de 'Me gusta'.

Por ponerlo en cifras, el tráiler de 'The Acolyte' cuenta actualmente con 151.000 me gusta y 239.000 no me gusta en el canal de Star Wars en YouTube. Un hecho con muy pocos precedentes y que normalmente lleva a hablar de posibles boicots o campañas de odio. En este caso, todo apunta a que la diversidad de su reparto ha sido uno de los factores clave.

Entre los comentarios dejados en el vídeo se ven varias menciones al respecto, con muchos de ellos dando réplica a la frase "Cierra los ojos, ¿qué ves?" y respuestas del tipo "No veo hombres blanco heterosexuales", "Veo el final de la franquicia Star Wars", "Star Wars convirtiéndose en una broma" o "Me veo a mí mismo viendo otra cosa", entre otras.

Está claro que eso no apunta a que 'The Acolyte' vaya a tener una buena recepción cuando se estrene en Disney+ este próximo 4 de junio. Lo curioso es que el adelanto también ha roto el récord de tráiler más visto de la franquicia de forma exclusiva online con más de 51 millones de visionados durante sus primeras 24 horas disponible...

