Nos quedamos sin historias de los Williams y el reboot de 'Aquellos maravillosos años' es cancelado tras la temporada 2

Las cosas no pintaban demasiado bien y finalmente parece que ABC ha decidido cancelar 'Aquellos maravillosos años' (The Wonder Years) tras dos temporadas. La reimaginación de la clásica dramedia de finales de los ochenta no tendrá una tercera entrega de las aventuras de los Williams.

Con Don Cheadle narrando la serie como un adulto Dean Williams (EJ Williams en su versión "menor"), esta ficción seguía el día a día de una familia negra de clase media durante los años 60 desde el punto de vista de un jovencito e imaginativo muchacho.

Junto a Cheadle y Williams, el reparto de 'Aquellos maravillosos años' está formado por Dulé Hill como Bill, Saycon Sengbloh como Lillian, Laura Kariuki como Kim, Julian Lerner como Brad Hitman, Amari O’Neil como Cory Long y Milan Ray como Keisa Clemmons.

Un reboot con polémica

Estrenada para la temporada 2021/2022, la serie no estuvo exenta de controversia después de que Fred Savage fuese despedido como director y productor ejecutivo tras acusaciones de conducta inapropiada. Sin embargo, eso no impidió para que renovase por una temporada 2. Eso sí, acortada (de 22 pasó a 10 episodios) y relegada al verano.

De esta manera, el ahora último episodio de 'Aquellos maravillosos años' se emitió este pasado agosto, siendo el menos visto de la serie creada por Saladin K. Peterson. Su cancelación se une a las de 'Big Sky', 'Alaska Daily' y 'The Company You Keep'. Salvo la última, el resto se han podido ver vía Disney+.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2023