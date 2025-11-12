"Pennywise me marcó de verdad": los fans encontraron razones para pensar que 'Stranger Things' está conectada con el universo de 'It'

Con una serie llena de guiños como 'Stranger Things', las teorías de los fans conectando diferentes obras de ficción con la éxito de Netflix creado por los hermanos Duffer, era totalmente inevitable. Mientras esperamos la llegada de la esperadísima quinta y última temporada, podemos recuperar episodios anteriores llenos de detalles. Dentro de la ya lejana temporada 2, repleta de referencias, surgió una interesante teoría que conecta el universo de 'Stranger Things' con el de 'It'.

Maine, años 50, un payaso aterrador...

El principal punto de referencia de esta teoría lo encontramos en Bob, el personaje interpretado por Sean Astin (asociado para siempre a Sam de 'El señor de los anillos' aunque también fue uno de los Goonies). Bob es originario de Maine, estado en el que se encuentra la localidad ficticia de Derry en la que transcurre 'It'. Allí se crio durante los años 50, época en la que Pennywise estaba activo. Pero lo más importante es otro detalle.

Los que hayan visto ya la segunda temporada de 'Stranger Things' seguro que recuerdan una historia que Bob cuenta a Will (Finn Wolfhard) sobre cómo superó sus miedos durante su infancia. Bob confiesa que de niño tenía un gran miedo a causa de un payaso pero que finalmente se enfrentó a él, logrando derrotarle al decir que no le tenía miedo.

Una solución muy similar a la llevada a cabo por el club de los perdedores al final de 'It'. Además, se da la coincidencia de que Finn Wolfhard participa tanto en la serie de Netflix como en la película basada en la obra de Stephen King y los fans han descubierto que hay una frase en concreto que repite en ambas obras.

Como señala StrangerFacts, los personajes de Woldhard en 'Stranger Things' y en 'It' dicen exactamente y con el mismo tono esta frase: "Shit, what happened to you?" ("Mierda, ¿qué te pasó?"). No es gran cosa, cierto, pero es evidente que no es casualidad y sí un detalle curioso que conecta los dos trabajos del joven actor. También refuerzan la teoría de que los Duffer tuviesen muy en mente 'It' cuando escribieron 'Stranger Things', y lo plasmasen en algo más que unos guiños a los fans.

Como es lógico, preguntaron a los creadores de 'Stranger Things' sobre esta conexión entre la serie y la obra de King. Matt Duffer niega que haya una conexión directa entre ambos universos pero confiesa que hay una fuerte influencia. Esto es lo que comentó al respecto:

"Bueno, los dos tenemos un problema con los payasos. Yo lo he tenido toda mi vida. Lo tuve cuando era muy pequeño, así que cuando había payasos en una fiesta, era un verdadero problema para mí."

"Entonces, es 1990 vimos la miniserie de It y la actuación de Tim Curry como Pennywise me marcó de verdad. Me dejó marcado a lo grande." Fue una de las primeras cosas de terror de verdad que vi y no conocía a Stephen King antes de eso. Esa fue mi primera experiencia con Stephen King, así que fue un momento que me marcó. Pasé por lo menos dos semanas sin dormir por culpa de It."

"Estoy seguro de que pensábamos: 'Estaría bien que Bob sugiriese mudarse a Maine, al lado de Stephen King'. Y es que Stephen King existe en este mundo. Algunos personajes han leído novelas suyas, pero Bob definitivamente no. No está interesado en absoluto en Stephen King porque odia ese tipo de historias."

En definitiva, el creador de 'Stranger Things' niega que el payaso que asustaba a Bob sea el famoso Pennywise (quizá podría meterse en problemas legales si reconociese que son el mismo) pero además asegura que el personaje no tuvo contacto directo con la obra de Stephen King por lo que cabe pensar que ni siquiera fue una pesadilla relacionada con ese monstruo. No obstante, los Duffer reconocen que se han inspirado en Stephen King en general y en 'It' en particular, y que todo lo que hay en la segunda temporada de 'Stranger Things' son más que simples guiños. Como mínimo, es admiración por el escritor.

