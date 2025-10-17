"Esperamos que no ocurra como con Juego de Tronos". El protagonista de 'Stranger Things' reconoce que "están bastante preocupados" por el final

Con el estreno del final cada vez más cerca, 'Stranger Things' se prepara para despedirse del público que la ha acompañado desde 2016. A lo largo de casi una década, la serie creada por los hermanos Duffer ha pasado de ser una carta de amor al cine ochentero a convertirse en un fenómeno cultural global, y su desenlace es uno de los más esperados del panorama televisivo.

Sin embargo, Finn Wolfhard, que interpreta a Mike Wheeler desde el primer episodio, confesó que tanto él como el resto del elenco sintieron mucha presión al enfrentarse al cierre de esta historia.

Una despedida a la altura

En una entrevista con Time, el actor reconoció que no sabe cómo reaccionarán los espectadores ante el final.

"Estábamos bastante preocupados, sinceramente. La forma en que Juego de Tronos quedó hecha trizas en esa última temporada, todos pensábamos: 'Esperamos que no ocurra algo así'. Pero luego leímos los guiones. Sabíamos que era algo especial"

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' llegará dividida en tres fechas clave: el Volumen 1 se estrenará el 27 de noviembre, el Volumen 2 el 26 de diciembre y el gran final el 1 de enero de 2026. Será, según sus creadores, "una despedida cinematográfica" que buscará rendir homenaje al viaje de sus protagonistas.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Wolfhard, junto a sus compañeros Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, ha crecido ante los ojos del público, y esa evolución se reflejará también en los temas más oscuros y maduros que abordará el cierre de la serie.

La magnitud del cierre también busca reflejar la importancia emocional que tiene 'Stranger Things' para los fans y para Netflix, que convirtió a la serie en uno de sus mayores éxitos. Los Duffer ya dejaron claro que el desenlace no se limitará a cerrar arcos, sino que será una carta de amor a los personajes y a todo lo que la ficción representa para el público.

Y aunque Finn Wolfhard reconoce que la presión es enorme, también asegura que el equipo está orgulloso del resultado final: "No puedo decir mucho, pero creo que los fans se sentirán satisfechos. Es el final que merecen estos personajes y esta historia". Con esas palabras, deja claro que la aventura en Hawkins se despedirá buscando algo más que la nostalgia: un cierre emocional, épico y a la altura de su trayectoria televisiva.

En Espinof | Creíamos que la temporada final de 'Stranger Things' tendría episodios tan largos como películas. Ahora sabemos que la parte 1 dura 4,5 horas

En Espinof | El final de 'Stranger Things' no es suficiente para Millie Bobby Brown: la actriz volverá a tener poderes en su nueva serie para Netflix