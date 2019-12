Las primeras reacciones a 'The Witcher' son muy positivas: "Hace que 'Juego de Tronos' parezca una pelea entre borrachos"

La respuesta de Netflix a 'Juego de Tronos', 'The Witcher', ha recibido una primera tanda de reacciones antes de su estreno dentro de poco más de dos semanas. Protagonizada por Henry Cavill y basada en la exitosa serie de libros y videojuegos de fantasía, es una historia épica sobre el destino y la familia que promete borrar de un plumazo a la competencia.

Cazadores de monstruos

Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas son peores que las bestias. Cuando su camino se cruce de forma inesperada con una poderosa hechicera y una joven princesa poseedora de un peligroso secreto, los tres deberán aprender a transitar juntos un Continente a punto de estallar.

Algunos privilegiados ya han tenido la suerte de echar un primer vistazo de la serie y no han escatimado en elogios, principalmente por sus escenas de batalla, así como por el ritmo de los episodios y la entrega de Cavill.

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) November 24, 2019

"He visto los primeros episodios de 'The Witcher' de Netflix, y tengo que decir: ¡Me está gustando mucho!". Diré más al respecto cuando caiga el embargo, pero está bien estructurada y tiene un ritmo formidable. Un buen delirio pulp".

“Oh, diré esto. Las escenas de lucha en 'The Witcher' hacen que las de 'Juego de Tronos' parezcan dos borrachos peleando en la puerta de un bar ”.

Watching the screeners for @witchernetflix. I'll admit, as a huge fan of the books, I was a little worried, but @LHissrich has done a masterful job telling this story. It also helps that the cast is amazing! And Henry Cavill, just ... wow. #TheWitcher pic.twitter.com/xdFnYtRN4j — Will Franklin (@SeeWillTweet) November 23, 2019

“He visto los dos primeros episodios y puedo decir esto: la mejor escena de lucha con espadas que he visto. Me he reído y he llorado (ya dos veces). No temas, han hecho un trabajo maravilloso. Esta serie tiene alma propia. No puedo esperar para saborear el resto".

Plowed through the initial screeners for Netflix's THE WITCHER, and I've gotta say: I'm quite liking it! I'll have more to say about it when the embargo drops, but it's well-cast, smartly-structured, and nicely paced. Good, solid pulp-fantasy nonsense. — Asher Elbein (@asher_elbein) November 21, 2019

'The Witcher' se basa en la serie de libros del mismo nombre que previamente se ha adaptado con incluso mayor éxito al mundo de videojuegos. La serie llegará a Netflix el próximo 20 de diciembre.