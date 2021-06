Por qué Disney+ acierta diferenciándose de Netflix y otras plataformas de streaming al cambiar el día de estreno de sus series originales

Disney+ ha acaparado multitud de titulares estas últimas horas al saberse que iba a cambiar de estrategia con sus series originales. Hasta ahora siempre se estrenaban los viernes, pero la plataforma ha decidido mover los lanzamientos a los miércoles tras la gran acogida que ha tenido 'Loki' en ese día de la semana.

Obviamente, no son pocos los defensores de que el viernes es el mejor día para estrenar los títulos de streaming porque la mayor parte del público tiene por delante un fin de semana libre con mucho más tiempo que dedicar a los visionados. Es verdad, pero también que hay tal sobreabundancia de lanzamientos que muchos acaban sepultados desde el mismo momento en el que están disponibles.

Los miércoles son los nuevos viernes para las series de Disney+

Y es que era evidente que Netflix tenía que apostar por los viernes cuando empezó a apostar con fuerza por la programación original, pero poco a poco llegaron otros jugadores como Amazon Prime Video, Movistar o Apple Tv+, apostando todas ellas por los viernes. Con Disney+ sucedió lo mismo, tónica que mantuvo hasta que decidió desmarcarse con 'Loki'.

La verdad es que no es una decisión insólita, ya que HBO Max ya optó por estrenar los capítulos de sus series originales los jueves, pero el alcance de esa plataforma sigue siendo minoritario y era más difícil sopesar hasta qué punto compensaba desviarse del plan al que todos se apuntaban.

En el caso de Disney+, está bastante claro que la buena acogida de 'The Mandalorian' ya ayudó en su momento a que otras plataformas empezasen a jugar con la idea de no estrenar sus temporadas de golpe. Apple Tv+ ya lo hizo de salida, pero sus series han tardado en empezar a ganar repercusión, algo que el título protagonizado por Pedro Pascal consiguió desde el primer momento.

Eso ha llevado a que Prime Video haya probado a estrenar con varios episodios para luego optar por un lanzamiento semanal. Especialmente sonado fue cuando decidió seguir ese camino con la segunda temporada de 'The Boys'. No deja de ser una política aplicada según el título en cuestión, pero está claro que el boca a boca sigue siendo importante para que algunas series vayan creciendo semana a semana. Bien reciente tenemos el caso de 'Mare os Easttown' en HBO.

Todos querían su parte del pastel de los viernes

Sin embargo, los viernes se mantenían como una fecha inalterable salvo raras excepciones, convirtiendo así los estrenos de streaming en una extensión de los estrenos en salas -esa herencia se mantiene con las películas, pues Disney+ seguirá estrenándolas los viernes-. Eran el día clave y todos querían su parte del pastel. El problema es que el pastel quizá no era lo suficientemente grande y algunos títulos se resentían por ello.

Al final, esa especie de involución era necesaria, ya que las networks de Estados Unidos no han ido perdiendo cada vez más peso por ir estrenando series casi todos los días de la semana -el sábado sí que era más inusual que estrenasen nada-, sino por las limitaciones para intentar llegar a un público más generalista. A eso le añades la increíble comodidad que ofrecen las plataformas de streaming y claro, el cambio de tendencia era inevitable.

La cuestión ahora está en que sí, la gente suele tener más tiempo libre la noche de los viernes, los sábados y los domingos, pero el resto de la semana también se puede dedicar algo de tiempo a ver tus series favoritas. Mucha gente lo hace y no pasa nada. Bueno, quizá no poder ver todo el día del estreno o poco después lleva a que te acabes comiendo algún spoiler en redes sociales, que a la gente también le gusta comentar lo que ve y no todos llevan los mismos ritmos.

En el caso concreto de 'Loki' no tengo dudas de que ser una serie de Marvel protagonizada por ese personaje en cuestión ha sido un factor determinante para su éxito, pero no se nos olvide que antes 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno' se habían estrenado en viernes. Sabemos que 'Loki' consiguió mejores datos, pero no hasta qué punto. Quizá la diferencia haya sido tan grande que al menos han querido probar suerte con sus otras series.

No era sostenible

Y es que no se nos olvide que la mayoría de las series originales de Disney+ no han provocado demasiado ruido -ni siquiera sorpresas tan agradables como 'Somos los mejores: Una nueva era'-. Habrá muchos motivos, pero tengo claro que la feroz competencia es uno. Si tienes un montón de capítulos de estreno el mismo día -en no pocas casos incluso temporadas completas-, hablar de ganadores y perdedores es inevitable. Si haces que otro día de la semana se asocie claramente a tus series, eso que tienes ganado aunque luego otras plataformas puedan acabar subiéndose a tu mismo barco.

Además, seguro que Disney manejaba datos adicionales sobre el consumo de streaming los miércoles, ya que es el día en el que suelen estrenarse los episodios de los títulos de Hulu, compañía de la que Disney es propietaria mayoritaria. Seguro que eso influyó en la prueba piloto con 'Loki' y ahora se han lanzado al vacío.

Ahora la duda está en si otras plataformas se alejarán del viernes, sea de forma generalizada o para lanzar títulos concretos. La burbuja de los viernes tenía que estallar y el siguiente paso es ver si va a ser una explosión enorme o una más pequeñita en la que nadie quiera dar la sensación de estar claudicando.

Yo apuesto por lo segundo, pero lo que tengo claro es que no es sostenible seguir estrenando todos los viernes, porque a veces convierte el visionado de las series que te gustan en una obligación en lugar de algo que realmente disfrutes.