Qué ha pasado en 'Juego de tronos': te recordamos todo lo que pasó en la temporada 7 en menos de 8 minutos

¿Sentís un cosquilleo constante en el estómago? ¿Os está costando conciliar el sueño últimamente? ¿Os notáis nerviosos y no sabéis muy bien por qué? No os preocupéis; probablemente es cuestión de que sólo quedan diez días para el estreno —el 14 de abril— de la octava y última temporada de 'Juego de tronos' —como para no estar atacados—.

Después del largo hiato de prácticamente dos años que hemos tenido que sufrir desde el final de la séptima temporada —emitido el 16 de julio de 2017—, la batalla final ya no por ocupar el trono de hierro, sino por la supervivencia de Poniente esta a la vuelta de la esquina, pero después de todo este tiempo puede que estéis algo perdidos.

Por esto hemos decidido traeros este vídeo en el que resumimos en menos de ocho minutos la temporada siete de la serie estrella de HBO, dirigido para todos aquellos que necesiten —o quieran— refrescar qué tienen entre manos y en qué parte del mapa se encuentran los personajes que aún siguen vivos en el despiadado universo de George R.R. Martin.

Ahora sólo queda mordernos las uñas y esperar a ver en qué termina la Gran Guerra entre el ejército de los vivos y las huestes del Rey de la noche. ¡Las expectativas no podrían estar más por las nubes!