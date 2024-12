Por qué se canceló 'New Girl', la delirante sitcom que ha ganado segunda vida en streaming pero que en su día "no era muy querida"

Si le preguntas a cualquier fan de las sitcom en 2024 cuál es su serie favorita, no sería raro que mencione 'New Girl', igual que tampoco sería raro que te dijeran que su personaje favorito es Nick Miller. La serie de Zoey Deschanel se ha ganado una segunda vida en esta época de video bajo demanda, con clips pululando las redes dedicados a los mejores chascarrillos o los mejores momentos de este o aquel personaje.

No siempre fue así, en una entrevista sobre el legado de la serie Jake Johnson, el intérprete de Nick Miller, ha dejado claro que en su día "no era una serie muy querida". A pesar de que las primeras tres temporadas fueron populares, el actor recuerda como de la noche a la mañana dejaron de serlo, y no pudieron hacer nada para recuperarlo.

"Entonces todo lo que oíamos semana a semana era cómo estábamos sangrando números. Y lo único que hacíamos era mirar los ratings, y eso era, ya sabes, pre-streaming, así que sólo caía y caía. Y llegados a un cierto número pensamos, "Si llegas ahí, se acabó", y aun así seguíamos bajando…".

Llegó un punto en el que Fox no tuvo más remedio que cancelar, y lo hizo en 2018, con una séptima temporada apresurada de solo 8 episodios. Pese a la petición del equipo a la cadena de que había fans que aún querían seguir viéndola, lo cierto es que en aquel momento era difícil dar con ellos.

Incluso aunque hubieran continuado, en qué condiciones era otro tema. En otra entrevista Johnson declaró que el modo de trabajar de la serie los estaba quemando tanto que habría acabado con ellos de cualquier manera, con largas horas de rodaje para una producción que dependía demasiado de la energía y la capacidad de impovisación de su reparto.

Al igual que otras sitcoms menos populares como 'Community', el streaming le ha sentado de lujo a 'New Girl' para gozar de la popularidad que nunca tuvo en su día, y épocas como la pandemia fueron especialmente beneficiosas en el renovado cariño hacia ella. Tanto es así que esta oleada de nuevos fans ya piden un reencuentro, pero sus actores opinan que aún es pronto. Actualmente todas las temporadas de 'New Girl' están disponibles en Disney+ en España.

