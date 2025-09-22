El secreto mejor guardado de 'Bluey'. Por qué nadie ajeno a la mejor serie infantil actual sabe este detalle sobre ella

El tremendo éxito de 'Bluey' es totalmente merecido. Prácticamente nadie pone en duda que sea la mejor serie infantil actual y ahora prepara su esperado salto cine. Sin embargo, no había ninguna garantía de todo ello cuando su creador Joe Brumm empezó a trabajar en ella con la idea de hacer una versión australiana de otro gran título orientado a los más pequeños de la casa.

Eso sí, Brumm y el equipo de la serie tuvieron que tomas varias decisiones importantes antes de que 'Bluey' llegase a estrenar. Hay una que convirtió una información clave de la serie en un misterio para cualquiera que no trabajase en ella y que se mantiene hasta ahora: quiénes ponen voz a Bluey y Bingo en su versión original.

Hay que protegerles

Dicha información es algo que se mantiene totalmente en secreto hasta entonces, y hay un motivo realmente importante para ello. El propio Brumm explicó en Bounty Parents: "Las voces de Bluey, Bingo y algunos de sus amigos son de niños del equipo de producción". Nadie en la serie quiere que esa información se filtre para protegerlos así del escrutinio público y así puedan disfrutar de su infancia sin contratiempos innecesarios.

Otros personajes sí es bien sabido a quién pertenece su voz. Por ejemplo, Melanie Zanetti da vida a Chilli, la madre de Bluey y Bingo. Ella misma también incidió en por qué nunca conoceremos la identidad de los niños detrás de Bluey y Bingo en Kidspot y defendió la decisión tomada por el equipo de la serie:

Todos los niños de la serie son familiares del equipo de producción. Me alegra mucho que el equipo creativo decidiera que nadie saldría en los créditos para proteger al joven elenco.

Zanetti continúa señalando que "fue muy inteligente y estoy muy feliz de que, sin saber lo grande que sería la serie, tuvieron la previsión de hacerlo. A largo plazo, creo que proteger a los jóvenes es muy importante en esta industria. Lees muchísimas cosas sobre lo que les ha pasado a las personas que estuvieron en esta industria desde el principio, y estoy muy agradecido con los creativos de Bluey por ser tan sabios en ese aspecto”.

Imagino que quizá alguno de los niños acabe filtrando esa información cuando sea mayor de edad, pero ahora mismo es también una buena forma de que se les suba la fama a la cabeza.

En Espinof | La línea roja que 'Bluey' rechazó pasar. Esta es la condición que pusieron a Disney cuando la serie se estrenó fuera de Australia

En Espinof | 'Bluey' es la serie favorita de los hijos. Para los padres solo tiene un problema: las expectativas de la paternidad



