'Bluey' no se conforma con ser la mejor serie infantil del siglo y ahora va a la conquista del cine

Si estás cerca de niños pequeños (o, simplemente, estás atento al mundo que te rodea) sabes perfectamente quién es Bluey, la perrita azul que ha conquistado el mundo por derecho propio y se ha convertido en un fenómeno social infantil que no se recordaba desde los tiempos de los Teletubbies... con la diferencia de que 'Bluey' es una buena serie apta para todos los públicos. Con el fantástico final de la serie el año pasado, llegaron las dudas sobre el futuro, pero ahora, por fin, podemos respirar tranquilos: queda juego para rato.

¡Papá! ¡Mamá! ¡Bingo! ¡Bluey!

La película de 'Bluey' se estrenará el 6 de agosto de 2027 en cines, y promete romper la taquilla. Muchos, de hecho, la van a subestimar sin tener en cuenta que en 2024 fue la serie de streaming más vista del mundo con unos impresionantes 50.500 millones de minutos vistos alrededor del mundo. Por poner en situación, la primera temporada de 'Miércoles' tuvo menos de la mitad y es el número 1 absoluto de Netflix. Hay que sumarle, además, que esta será la última vez que Joe Brumm, su creador original, haga algo relacionado con 'Bluey' y de dejar la franquicia, previsiblemente, en manos de Disney. Miedo me da.

De momento no sabemos mucho más sobre el argumento, pero, según Variety, podemos ver que será continuísta: "Seguirá las aventuras de Bluey, una pastora ganadera azul adorable e incansable que vive con su mamá, su papá y su pequeña hermana, Bingo". Después de ver episodios como 'El cartel' (la prueba de que la serie funciona también fuera de su formato habitual), 'Hora de dormir' o 'Camping' ya sabemos que la premisa, por simple que sea, puede dar muchísimo más de sí.

La franquicia da muchísimo dinero a Disney y BBC gracias a un merchandising excesivo, los shows en teatro, los libros derivados e incluso un videojuego (cutre, las cosas como son), y no parece que después de que Brumm se marche a hacer otras cosas, las productoras se vayan a limitar a respetar el legado. Tenemos 'Bluey' para rato después de la película, pero, de momento, tenemos que esperar dos años más para ver sus nuevas travesuras. ¿Que si voy a estar en el cine? En el minuto uno, por supuesto.

