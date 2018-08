La serie de ‘Watchmen’ llegará en 2019: HBO da luz verde a la adaptación de Damon Lindelof

Estaba cantado. HBO anunció hace ya casi un año que estaba trabajando en una adaptación televisiva de 'Watchmen', el influyente cómic de Alan Moore que ya se convirtió en película en 2009 de la mano de Zack Snyder. Por aquel entonces solamente había encargado un piloto que podía o no salir adelante, pero la noticia ahora es que la cadena ha dado luz verde a la serie y que tiene previsto estrenarla en 2019.

Lo cierto es que no se trata del primer intento de HBO por adaptar 'Watchmen', pues ya en 2015 intentó hacerlo contando con la implicación de Snyder. La cosa se quedó finalmente en nada, pero poco después iniciaron los contactos con Damon Lindelof, co-creador de 'Perdidos' y 'The Leftovers', para ocuparse de ella. Él aceptó el reto y se puso manos a la obra en cuanto 'The Leftovers' llegó a fin.

El propio Lindelof explicó poco después los motivos que le llevaron a aceptar un reto tan complicado y hace apenas unos meses aclaró que no iba a ser una adaptación literal del material original. La comparó con el caso de 'Fargo', una magnífica adaptación que toma los suficientes elementos del universo creado por los Coen pero que luego Noah Hawley llevó por completo a su terreno. Suena fácil decir que vas a hacer algo así, pero lo difícil es estar a la altura.

En el reparto de esta nueva 'Watchmen' está confirmada por ahora la presencia de Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Jacob Ming-Trent, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Adelynn Spoon, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher y Sara Vickers, aunque la cadena ha preferido no aclarar por el momento a quién va a interpretar cada uno de ellos.

Para la ocasión Lindelof ha optado por volver a colaborar con varios viejos conocidos, ya contará con la participación de Tom Spezialy, productor ejecutivo de 'The Leftovers', y de esa serie también recupera a la directora Nicole Kassell, que se ha ocupado de dirigir el piloto. Además, Stephen Williams, realizador de varios episodios de 'Perdidos', también dirigirá algún episodio de una serie que HBO está vendiendo así:

Ambientada en una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como proscritos, 'Watchmen' abraza la nostalgia de la revolucionaria novela gráfica original mientras intenta abrir nuevos caminos por sí misma.

Vía | Indiewire