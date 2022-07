'Sex Education' pierde a otra de sus protagonistas para la temporada 4: la serie de Netflix acumula dos bajas importantes y podría haber más

Hacía meses que apenas teníamos noticias sobre la cuarta temporada de 'Sex Education', pero todo apunta a que las novedades van a empezar a fluir a partir de ahora, ya que el rodaje de los nuevos episodios comenzará este mismo verano. Eso sí, lo hará sin la participación de Patricia Allison, pues la actriz que da vida a Ola ha anunciado su salida de la serie de Netflix.

Han surgido otras oportunidades

La actriz ha confesado que ha optado por dejar 'Sex Education' porque "han surgido otras oportunidades" y ha preferido centrarse en ellas. Por ejemplo, actualmente está trabajando en Londres en la representación de la obra de teatro 'A Doll's House: Part II'.

De esta forma, Allison se convierte en la segunda baja importante confirmada para la cuarta temporada de 'Sex Education'. Simone Ashley ya confirmó en su momento que a partir de ahora iba a trabajar en exclusiva en 'Los Bridgerton' y que no iba a retomar el personaje de Olivia.

Eso sí, queda la duda de si no habrá más por llevar. Tengamos en cuenta que Emma Mackey (Maeve) ya dejó caer que no volvería, algo hasta cierto punto lógico si tenemos en cuenta el final de la tercera temporada. Además, Ncuti Gatwa (Eric) fichó recientemente para ser el nuevo protagonista de 'Doctor Who'.

Y eso sin tener en cuenta los pormenores del desenlace de la anterior temporada, los cuales abrían la puerta a que más personajes desaparezcan de escena. Habrá que estar atentos a ver qué sucede finalmente...