Sólo dura 6 horas y cuenta una desgarradora historia real: dilemas imposibles y emergencias sanitarias en una formidable miniserie

No es que las recomendaciones tuiteras de Stephen King sean necesariamente sinónimo de calidad, pero no vienen mal para poner sobre el radar joyas ocultas que no están teniendo la atención que igual merecen. Ciertamente es el caso de series de algunas series de Apple TV+, que se pueden encontrar entre la mejor ficción actualmente pero la mayoría no termina de trascender.

No es difícil entender por qué. Es una plataforma relativamente marginal a pesar de tener detrás a una de las mayores empresas del planeta. No muchos se suscriben a ella, y ciertamente los que disponen de ella no terminan de prestar atención a lo que se va sacando. Entre ellas está una de las miniseries más potentes que yo al menos he podido ver recientemente en Apple TV+, y que también ha llamado la atención del maestro del terror: 'Después del huracán'.

Cuando el dique se rompe

Desarrollada por Carlton Cuse ('Perdidos', 'Colony', 'Jack Ryan') y John Ridley (gran guionista que no termina de ser reconocido como tal con películas como '12 años de esclavitud' o la serie 'American Crime' en su haber), la serie toma de base el artículo convertido a libro de Sheri Fink. Este nos relata los angustiosos cinco días sufridos en el Hospital Memorial de Nueva Orleans tras el huracán Katrina.

Porque el huracán fue un azote natural tremendo, pero lo peor llegó después. Desbordes, inundaciones, cortes eléctricos, emergencias por todos lados en uno de los mayores desastres naturales de la historia. Y de los más golpeados fue este hospital, que registró la cifra de 45 fallecidos que era inusual y sospechosamente más alta que otros centros de la zona.

La miniserie indaga en ello a través de sus ocho episodios, pero siempre con mesura y cuidado. Los primeros episodios vemos los eventos sucedidos en el hospital durante la crisis, donde se ven desbordados por la falta de un plan claro ante una inundación que puede comprometer seriamente el edificio. Entre esos hechos vamos viendo también pequeños extractos de los profesionales sanitarios teniendo entrevistas tras los hechos, aunque sin aclarar del todo con quién están charlando hasta pasados varios episodios.

'Después del huracán': en el ojo de la emergencia

La serie no se anda con paños calientes. Es un visionado duro porque está relatando una crisis sanitaria y hasta humanitaria muy desgarradora, metiéndonos de lleno en el desasosiego vivido por los diferentes profesionales y pacientes del centro. Más aún, se mete en los dilemas morales extremadamente complejos (terribles incluso) que podrían haber precipitado las muertes.

La serie la elegante decisión de no abusar del melodrama ni de ofrecer respuestas fáciles. A pesar de la frustración, este no es lugar para retorcer los hechos para presentar culpables, aunque no por ello deja de pedir responsabilidades. Ridley, Cuse y su equipo hacen un buen ejercicio de guion que queda amplificado por una dirección realmente formidable (cabe destacar también la labor de foto de Marc Laliberte Else y Ramsey Nickell que le dan un acabado visual fabuloso). Y luego brillantes actrices como Vera Farmiga y Cherry Jones terminan de solidificar personajes tan potentes como indescifrables.

Todo golpea fuerte, y no sólo porque la historia real es devastadora. 'Después del huracán' nos pone en el ojo de un torbellino dramático, contado con mesura pero también desde las entrañas. Cada momento llega a resultar impactante o doloroso por el buen trabajo en todas las áreas, y por ello es una de las mejores miniseries que ahora mismo no estás viendo. Si no me crees a mí, fíate de Stephen King.