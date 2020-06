'South Park' pierde cinco capítulos en su salto a HBO Max por mostrar a Mahoma como uno de sus personajes

En 'South Park' nunca han tenido miedo a escandalizar a nadie, pero a lo largo de sus 23 problemas han tenido un problema recurrente cada vez que representaron en imágenes al profeta Mahoma. Ahora eso ha provocado que la llegada de la serie a HBO Max se haya visto empañada por el hecho de que ha perdido cinco capítulos por el camino.

En concreto, los episodios de 'South Park' que no han llegado a HBO Max son 'Super Best Friends' de la quinta temporada, las dos partes de 'Cartoon Wars' de la décima y los capítulos '200' y '201' de la decimocuarta. Eso sí, la decisión de los responsables de la plataforma no ha pillado a ninguno de los implicados por sorpresa.

La serie lleva tiempo luchando con este problema

Cuando HBO Max cerró un trato con Viacom para hacerse con los derechos de la serie el año pasado ya se llegó a un acuerdo para que esos capítulos se quedasen por el camino. Lo cierto es que ya dejaron de emitirse en televisión en su momento y tampoco estuvieron disponibles en Hulu, todo ello con el ok de South Park Studios.

Trey Parker, cocreador de la serie y principal mente creativa detrás de la misma, ya comentó en su momento que "lo que me cabrea sobre los episodios '200' y 201' es que pensaba que acabaron siendo muy buenos". Recordemos que dichos episodios sí se emitieron en Comedy Central, pero la cadena decidió censurar el segundo tras las graves amenazas recibidas después de la emisión del primero y luego los retiró de circulación.

Al respecto, Doug Herzog, antiguo jefe de Comedy Central, dejó claro en 2016 que básicamente no les quedó otra opción tras la lluvia de amenazas: "estábamos protegiendo a todos los que trabajan aquí. Es una decisión que debía tomarse".

Vía | Hollywood Reporter