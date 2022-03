La temporada 6 de 'Peaky Blinders' ya tiene fecha de estreno en España: Netflix desvela cuándo veremos el final de la serie

Netflix España acaba de desvelar la fecha de estreno de la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders'. Será el próximo 10 de junio cuando toque despedirnos de la serie protagonizada por Cillian Murphy.

Larga espera

Sin embargo, la espera todavía se va a hacer larga, pues esta tanda de episodios definitiva empezó a emitirse en Reino Unido el pasado 27 de febrero y todo indica que el último capítulo podrá verse allí el 3 de abril. Más de dos meses de espera y de hacer malabarismos para evitar los spoilers que se extenderán online con rapidez.

Os recordamos que estos últimos seis episodios de 'Peaky Blinders' no contarán con la participación de la tristemente fallecida Helen McCrory. Eso sí, la serie creada por Steven Knight no se olvida de Polly y ya en el primer episodio explican por qué no veremos a este gran personaje.

Por orden de los #PeakyBlinders: todos los episodios de la sexta y última temporada llegan el 10 de junio. pic.twitter.com/WNOq3MAssR — Netflix España (@NetflixES) March 10, 2022

Además, se nota que todo el mundo tenía ganas de más 'Peaky Blinders', pues el primer episodio se convirtió en el más visto de toda la serie hasta ahora, y algo me dice que el último acabará batiendo esa marca.

Por cierto, que la sexta sea la última temporada de 'Peaky Blinders' no quiere decir que este universo criminal vaya a quedarse aquí, pues ya está confirmado que en 2023 se rodará una película para dar cierre a la historia de Tommy Shelby por todo lo alto. Y luego no conviene descartar la existencia de algún spin-off...