'The Good Doctor' tendrá tercera temporada: Shaun Murphy seguirá salvando vidas en el St. Bonaventure

Seguimos con renovaciones... y seguimos con ABC, la cadena propiedad de Disney tuvo turno en los TCA y anunció varias cosas además de que 'Modern Family' llegará a su final en la próxima temporada. En esta ocasión toca hablar de otra serie de éxito, 'The Good Doctor', que ha sido renovada por una tercera temporada.

Más de once millones de espectadores (y 2.1 en demos) vieron su regreso el pasado septiembre, además de ser un éxito internacional (a pesar de que Telecinco la emitió de una forma un poco reprochable) han asegurado la renovación del drama médico de David Shore ('House') protagonizado por Freddie Highmore en el papel de un cirujano autista.

No es la única renovación de la cadena norteamericana, ya que también ha confirmado una segunda temporada de 'A million little things' el emotivo drama sobre amistad de DJ Nash con el que querían llamar al público de 'This is us'. Además, su reality 'Shark Tank' tendrá sexta temporada.

En otro orden de noticias, ABC ha descartado la serie de superheroínas Marvel que preparaba Allan Heinberg, guionista de 'Wonder Woman' y que en los cómics de la Casa de las Ideas trabajó con la nueva Ojo de Halcón y los 'Jóvenes Vengadores' entre otros. Aquí espero que Disney+ meta mano, ya que creo que sería muy interesante tener algo así en antena.