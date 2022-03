'The Mandalorian' ficha a Doc Brown: Christopher Lloyd se une a la temporada 3 de la popular serie de Star Wars

La temporada 3 de 'The Mandalorian' ha hecho un fichaje de lujo para su reparto, ya que Christopher Lloyd, el inolvidable Doc Brown de la franquicia 'Regreso al futuro', se ha sumado al universo Star Wars. Seguro que allí tampoco necesita carreteras.

Por el momento es un secreto cuál será el papel que interprete Lloyd, pero desde The Hollywood Reporter sí aclaran que será una estrella invitada en la serie. Vamos, que no os extrañe si solamente le vemos en un episodio -un poco al estilo de Michael Biehn en la segunda temporada-, aunque solamente su presencia en 'The Mandalorian' ya es todo un acontecimiento.

El rodaje ya ha empezado

La tercera temporada de 'The Mandalorian' se está rodando actualmente en California, por lo que es probable que pronto tengamos más noticias sobre los nuevos episodios de la serie protagonizada por Pedro Pascal. Por lo pronto, veo probable que Disney+ anuncie más temprano que tarde su fecha de estreno y también que sea este mismo año.

Eso sí, antes de la tercera temporada de 'The Mandalorian' veremos otras series situada en el universo creado por George Lucas. La primera será la esperadísima 'Obi-Wan Kenobi', cuya llegada a Disney+ está prevista para el próximo 25 de mayo.

Por cierto, un pequeño consejo. Si seguía 'The Mandalorian' pero no habéis visto aún 'El libro de Boba Fett', será mejor que lo hagáis lo antes posible, y no lo digo porque sea especialmente buena.