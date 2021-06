'The Walking Dead' muestra un primer vistazo al final de la serie: imágenes de la temporada 11 y sinopsis oficial

La temporada 11 de 'The Walking Dead' servirá para poner punto y final a una serie que fue un enorme bombazo en su momento pero cuya popularidad lleva años en horas (cada vez más) bajas. Ahora el canal AMC ha lanzado las primeras imágenes de la última entrega de esta adaptación del cómic de Robert Kirkman.

Alexandria al borde del colapso

Este puñado de imágenes nos deja claro que la situación de Alexandria está al borde del colapso y los supervivientes van a tener que hacer todo lo posible para que siga siendo el hogar que fue antaño, algo que también nos adelanta la sinopsis oficial de esta temporada 11:

Alexandria está severamente comprometida, quedó como un caparazón del hogar que fue una vez por la carnicería y devastación provocada por los Susurradores. Ahora todos los que viven en Alejandría luchan por volver a fortificarla y alimentar a sus cada vez más numerosos residentes, entre los que se incluyen los supervivientes del Reino y Hilltop, junto con Maggie y su nuevo grupo, los "Vigilantes".

Alexandria tiene más gente de la que puede manejar, alimentar y proteger. La situación es terrible al tiempo que las tensiones de sucesos pasados y la autopreservación sale a la superficie entre sus muros devastados. Los protagonistas deben asegurar más comida mientras tratan de restaurar Alexandria antes de que colapse como el resto de comunidades con las que se han cruzado durante años.

Pero, ¿dónde y como? Más demacrados y hambrientos que nunca, deben cavar aún más profundo para encontrar el esfuerzo y fuerza necesarios para salvaguardar las vidas de sus hijos, aunque eso suponga perder la suya propia.

Eso sí, puede que sea la temporada final de 'The Walking Dead', pero todavía queda lo suyo para despedirnos de la serie, ya que estará dividida en tres tandas de ocho episodios cada una, por lo que aún nos quedan por delante 24 capítulos antes de tener que despedirnos de ella.

Además, el final de 'The Walking Dead' no supone la muerte de la franquicia para AMC, ya que la cadena tiene en marcha varios proyectos para seguir adelante con este universo. Entre ellos sobresale la idea de hacer tres películas con Andrew Lincoln retomando al personaje de Rick Grimes. No obstante, hace ya casi tres años que se anunció y todavía seguimos esperando a que se materialice en algo tangible...

Tal y como os comentamos en su momento, la temporada 11 de 'The Walking Dead' se estrenará en Estados Unidos el próximo 22 de agosto.