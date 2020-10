'The Witcher': Henry Cavill lanza las primeras imágenes de la esperadísima temporada 2 de la serie de Netflix

'The Witcher' es una de la infinidad de series que se vieron afectadas por el parón del sector audiovisual causado por el coronavirus. Sin embargo, hace ya tiempo que la adaptación de Netflix retomó el rodaje de los nuevos episodios y ahora ha sido Henry Cavill el que ha lanzado las primeras imágenes de su esperadísima segunda temporada.

El actor, al que últimamente hemos podido ver dando vida al legendario Sherlock en 'Enola Holmes', ha publicado este primer vistazo a través de su cuenta de Instagram acompañándolo de un pequeño párrafo sacado directamente de las novelas de Andrzej Sapkowski.

Como era de esperar, Cavill vuelve a dar vida aquí a Geralt de Rivia, estando también confirmadas la vuelta, entre otras, de Anya Chalotra como Yennefer y Freya Allan como Ciri. Tampoco faltarán novedades como la llegada a la serie de Kristofer Hivju, popular por haber dado vida a Tormund en 'Juego de Tronos'.

La segunda temporada de 'The Witcher' estará dividida en ocho episodios y Netflix tiene previsto estrenarla a lo largo de 2021. Por desgracia, todavía no hay fecha oficial para su lanzamiento, pero seguramente habrá que tener paciencia, que ya se daba por seguro que no habría nuevos episodios hasta el año que viene y los meses de parón en el rodaje se dejarán notar...