'This is Us' llega a su fin: la temporada 6 será la última de la serie

Ha llegado el momento de decir adiós a 'This is Us', ya que The Hollywood Reporter ha desvelado que la sexta temporada será la última de la serie. Todavía no hay anuncio oficial por parte de NBC, pero todo apunta a que se hará este viernes durante los anuncios por el Upfront de la cadena.

Se veía venir

Lo cierto es que la noticia no resulta tan sorprendente, ya que cuando hace unos años se anunció su renovación por tres temporadas más de una tacada ya se dejó caer que después de eso era probable que, como mínimo, Mandy Moore, Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown abandonasen la serie.

Se espera que la sexta temporada cuente con 18 episodios, más que de sobra para superar la barrera de los 100 capítulos, cifra aún importante de cara a un acuerdo de sindicación que permitiría a sus participantes conseguir unos jugosos ingresos adicionales.

La noticia no quiere decir que se deba a un cuestión de audiencias, ya que 'This is Us' sigue siendo una de las series más vistas de las network norteamericanas, pero Dan Fogelman, creador de la serie y también showrunner de la misma junto a Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ya había comentando en más de una ocasión que no era una obra que pudiera alargarse tanto como otras series de éxito. De hecho, al final de la cuarta temporada ya dijo que su plan era acabar con la sexta.

La quinta temporada de 'This is Us' llegará a su fin el próximo 25 de mayo, desconociéndose por el momento cuándo podremos ver la sexta y última tanda de episodios.