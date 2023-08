Si todavía teníamos dudas con 'One Piece', Eiichiro Oda le da a Iñaki Godoy el aprobado definitivo con forma de Sombrero de Paja: "Es como la persona que dibujé en mi manga. Es Luffy"

Estrenar una película o una serie en medio de la huelga de actores de Hollywood no está siendo nada fácil, sobre todo a la hora de hacer promoción. Pero si Netflix no puede "usar" a sus actores en tiempo real, se ha sacado de la manga la estrategia perfecta con entrevistas y clips ya grabados para seguir enseñándonos lo majísimos que son y lo bien que pega el reparto principal de 'One Piece' para interpretar a los Sombrero de Paja.

Y a menos de una semana de su estreno, la serie de acción real de 'One Piece' incluso ha sacado la artillería pesada: ha traído al mismísimo Eiichiro Oda.

El arma secreta de Luffy

Hace un tiempo Iñaki Godoy, quien interpreta a Luffy en la serie de Netflix, visitó Tokio y pudo conocer a Mayumi Tanaka, la voz de su personaje en el anime. También tuvo tiempo para visitar las oficinas de la editorial Shueisha, e incluso para reunirse con el creador de 'One Piece' en su estudio.

En el vídeo que ha compartido Netflix se puede ver la reunión entre Oda y Godoy, en la que el mangaka incluso "bendijo" al actor con el sombrero de paja como hizo Shanks en su día con Luffy. Y siendo una de las rarísimas ocasiones en las que Oda se ha dejado ver (más o menos) en público, también habló de cómo fue traer 'One Piece' a la vida fuera del anime.

"Entonces, cuando empecé 'One Piece' hace 26 años, no era posible adaptar un manga como este en acción real. Pero en cierto momento, la calidad del CGI y de los efectos especiales empezaron a mejorar mucho y era posible traer a la vida cualquier cosa", explicó el mangaka. "Después de ver muchas cosas, decidí lanzarme a la piscina. Pensé que si encontrábamos un equipo de confianza, entonces tendríamos éxito al adaptar esto a acción real."

Oda ya se ha ido mojando mucho estos meses dando todo su apoyo al equipo de Netflix y Tomorrow Studios, diciendo incluso que si no nos gusta algo de la serie podemos ir a su puerta a quejarnos. Pero a pesar del dineral que se ha gastado Netflix y la calidad de los efectos, seguía habiendo una gran complicación: encontrar a Luffy. O al menos antes de Iñaki Godoy entrase en escena.

"Mi mayor preocupación sobre la adaptación en acción real de 'One Piece' era si podríamos encontrar o no a alguien como Luffy. Vi muchísimas audiciones diferentes, y cuando encontré a Iñaki, me reí. Era como la persona que dibujé en mi manga. Intuitivamente pensé, ese es Luffy", confesó Oda, que incluso aseguró que Godoy había nacido para interpretar al futuro Rey de los Piratas. "Creo que tu energía como Luffy va a ser contagiosa".

Así que como ya dijo Iñaki Godoy sobre su audición, poder hacer reír a Oda terminó siendo lo más importante para demostrar que podía ser un buen Luffy.

Ahora solo queda esperar un poquito más y ver si todo el hype y las expectativas que hasta Oda nos ha ido creando terminan llegando a buen puerto. 'One Piece' se estrena en Netflix el próximo 31 de agosto, con Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, y Taz Skylar como Sanji.

