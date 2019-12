'Las vacaciones de una chiflada familia americana' será una sitcom en HBO Max bajo el título de 'The Griswolds'

La ex estrella de 'The Big Bang Theory', Johnny Galecki, encabeza un nuevo reinicio de la franquicia de 'Las vacaciones de una chiflada familia americana' ('National Lampoon's Vacation', 1983), esta vez reinventándola como una serie de comedia de salón en formato de media hora titulada 'The Griswolds' para el próximo servicio de transmisión de HBO Max.

Un nuevo remake televisivo

El proyecto actualmente ya ha asegurado un acuerdo para el desarrollo de los guiones y seguirá a la desastrosa familia en su vida cotidiana en los barrios residenciales de la Chicago actual. Tim Hobert ('The Middle', 'Community') escribirá el guión y el productor ejecutivo conducirá la comedia junto a Galecki y Holly Brown mientras, Warner Bros. Television es la compañia de producción.

Chevy Chase, Beverly D'Angelo y Randy Quaid protagonizaron las cuatro películas originales de 'Vacation', mientras que la marca fue revivida como una comedia moderna no muy bien considerada en 2015, que se recuerda principalmente por una escena con Chris Hemsworth pavoneándose con una prótesis gigante en suentrepierna.

No está claro si aparecerán miembros del elenco de películas anteriores, ya que aún no está claro si esto será una continuación o un reinicio completo de la película que dirigió Harold Ramis, a quien esta semana se le ha echado de menos tras el estreno del tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá' que versa sobre los nietos de Spengler, su personaje en el clásico de Ivan Reitman.