'Cazafantasmas más allá', de Spielberg a 'Stranger Things': todo lo que el tráiler deja intuir de la secuela del clasico

El trailer oficial de 'Cazafantasmas: Más allá' (Ghostbusters: Afterlife, 2020) de Jason Reitman se reveló ayer, y confirmó todos los rumores de que la historia de esta secuela transcurre 35 años después del clásico original. Sin embargo, el tono del tráiler no deja ver tantas resemblanzas con la película de Ivan Reitman sino con el cine de Steven Spielberg y sus producciones ochenteras.

Independientemente del aspecto del tráiler, puede intuirse que la secuela ha tenido cierto cuidado en la producción y Jason Reitman no ha hecho un casting cualquiera: nada menos que Carrie Coon interpreta a la hija del difunto Egon Spengler, con Finn Wolfhard y Mckenna Grace como los nietos que apuntan a convertirse en la próxima generación de cazadores de espectros. ¿La decepción? pues que el elenco original no aparece en el tráiler.

Nada que temer por los fans, por otra parte, puesto que está confirmado que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts volverán a sus papeles, por lo que seguro que la estrategia de marketing se centra en los nuevos personajes, para reservar sus sorpresas en posteriores avances y la propia película. Entre los nuevos personajes, agrada ver a Paul Rudd como profesor, que tiene constancia de los acontecimientos de 1984, ubicando el pasado como algo que se ha ido olvidando.

Nostalgia frente a comedia

Todo esto hace percibir el carácter de secuela de paso de testigo, más que una propiamente dicha, con el grupo original. Quizá con el objetivo lanzar una nueva franquicia en lugar de simplemente intentar replicar el pasado, tras el fracaso del reboot de 2016. Por supuesto, la nueva no tendrá en cuenta aquella y, de nuevo, llama la atención que será otro de esas "secuelas verdaderas" que eliminan todo lo que hay desde la original, o por lo menos se refieren a los eventos de Nueva York en 1984, pero no a los de 1989.

No sorprende este enfoque en un momento en el que la nostalgia sigue siendo el motor de resurrección de las grandes marcas como forma de reempaquetarlo como productos para las nuevas generaciones. Estando dirigida por el hijo del director de la primera, Jason Reitman, el ángulo genealógico tiene cierto sentido. Lo que ya da pistas es que en el guion tenemos a Gil Kenan, cuya 'Monster House' (2006) puede considerarse, oficialmente, junto a 'Cuento de Navidad' (2005) de Paco Plaza, el inicio del revival 80s con niños frente a monstruos.

Pese a que la película original era fruto de la explosión de los cómicos de Saturday Night Live (SNL) y que la operación de 2016 tenía una intención similar, puesto que las actrices, más allá de ser mujeres, eran las caras más conocidas de la comedia americana de esos últimos años, ahora se ha optado por una vía Amblin que, de primeras, choca un poco con el espíritu de la original, puesto que antepone la comedia al elemento "maravilla".

El despertar del ectoplasma

La trama de la madre (Carrie Coon) siendo hija de Egon y de los chavales encontrando su legado es casi la única salida dado el bajo tirón comercial que pueden tener un puñado de señores mayores retomando sus armas pero la opción está siendo ya tan común en los revivals que parece que hubiera una plantilla para estos regresos. Véase la descendencia de Laurie Strode en 'La Noche de Halloween' (Halloween, 2018) o el intento de paso de testigo de Sarah Connor en 'Terminator: Destino Oscuro' (Terminator: Dark Fate, 2019) ambas también "secuelas verdaderas" que tratan de fulminar otros legados.

Pero en donde parece que más se encuentra Reitman es con el enfoque de J.J. Abrams para la franquicia 'Star Wars'. La mitificación metacinematográfica, dónde se tratan las películas anteriores como pasado, como reliquias escondidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las imágenes de Rey (una posible descendiente) husmeando en un viejo destructor estelar, casi como una caverna gótica, ignorando todo lo que pasó y dándole un aire de leyenda o cuento de hadas. Sin llegar a este punto, el tráiler de 'Ghostbusters: Más allá' deja pistas musicales y visuales similares al de 'El despertar de la fuerza' (Star Wars Episode VII: The Force Awakens)

Notas de piano aisladas. Sensación enigmática, sótanos oscuros con secretos y la a la nieta de Egon bajando por ellos como Rey descolgándose por las ruinas de la nave para buscar viejas piezas. Misma idea, misma ejecución que lleva a los momentos similares de otras resurrecciones nostálgicas como 'Pesadillas' (Goosebumps, 2015) que también tenía madre soltera mudándose a una casa nueva y su hijo encontrando viejos libros que desatan las historias de R. L. Stine. Todo viene, claro, de una película sobre la que gira este desarrollo, 'Los Goonies' (The Goonies, 1985).

Goonies, Spielberg y Stranger Things

Este detalle de la trama no es el único punto en común con la película de Richard Donner, en los primeros compases del tráiler, vemos al personaje de Carrie Coon con una notificación de desahucio en su puerta, uno de los motivos por el que empiezan las aventuras de la pandilla de Goon. Esto nos lleva a una la casa de Spengler, una granja rural en dónde presumiblemente tendrán lugar las aventuras del film, o parte de ellas. Se sustituye Nueva York por Oklahoma, un emplazamiento extraño en una saga principalmente urbanita.

El ambiente de rural, tono solemne y personajes preadolescentes,son los ingredientes de 'Stranger Things' e 'IT', pero el pacto con el diablo de la nostalgia se cierra con la presencia común del actor Finn Wolfhard, que convierte 'Cazafantasmas: Más allá' en un producto de la tendencia de pueblo pequeño con sobrenatural actual que, dicho sea de paso, explotó de verdad cuando el autor de 'El despertar de la fuerza' recuperó el espíritu Amblin/StephenKing en la estupenda 'Super 8' (2011).

De hecho, la situación, el emplazamiento y los momentos mostrados en el tráiler recuerdan mucho al cine de Spielberg en los 80. Imposible no relaciona, de nuevo, el momento en el que Wolfhard se aproxima al cobertizo reflejando un momento clásico de 'E.T. El extraterrestre' con iconografía compartida en muchos films de los ochenta, repetida en 'Stranger Things' y con poso en 'Regreso al Futuro' (Back to the Future, 1985).

Y hablando del film de Robert Zemeckis, ver al Ecto-1 echando rayos por las calles de un pequeño pueblo americano recuerda mucho a la clásica secuencia del Delorean conectado a la corriente, echando "rayos ochenteros" (esos inconfundibles destellos de ILM tan emparentados con los rayos de los cazafantasmas. También la forma en la que la niña sale del asiento "cazando" al fantasma vuelve a Spielberg, esta vez el de 'El mundo Perdido' (The Lost World, 1997), en la que el director homenajeaba a su manera el clásico 'Hatari' (1962). De los parecidos en tono con 'Encuentros en la tercera Fase' (Close Encounters of the Third Kind, 1977) hablaremos en otra ocasión).

¿Tiene todo esto algún sentido?

En principio, salvo por el cansancio ochentero, volver al esquema de tratar el pasado como algo legendario no quiere decir que no vaya a haber una buena película en ciernes.Por supuesto, hay un montón de easter eggs para los fans, desde el nombre de minas Shandor (el líder del culto de Gozer) a intuiciones de Slimer o una pata que puede ser de uno de los sabuesos infernales. Lo que sí deja implícito es que la protagonista infantil tiene un toque a sus ¿abuelos? Es de esperar que Janine haga una aparición.

Entrando en el terreno de la especulación, si se ha ignorado la relación de Janine con Tully en la segunda parte, puede que el personaje de la secretaria (La aparición de Annie Potts está confirmada) abra muchas claves respecto a los secretos de Egon Spengler, que, además de guardar sus trajes, efectivamente tiene una colección de esporas, mohos y hongos en su retiro rural. Entre las muchas referencias al film original, durante el plano del terremoto se pueden ver apilada una montaña de libros como los de la fantasma bibliotecaria.

Todo esto va a tocar la fibra a los fans, claro, pero quitando esa nostalgia, el tráiler ha sido criticado por parecer la temporada 4 de 'Stranger Thins', o peor aún, films de los ochenta de la factoría Spielberg mucho más mustios como 'Coccon' o 'Nuestros maravillosos aliados'. ¿Seguro que no está Bad Robot detrás de esto? ¿Conoce Jason Reitman la obra de su padre? ¿Son conscientes de que 'Cazafantasmas' es de las pocas ficciones de la época sin la mano de Spielberg detrás? no podemos responder, pero por el tráiler no parece engañar.