'La isla de las tentaciones' también se verá la noche de los martes en Telecinco antes de 'Love is in the Air'

Telecinco sigue confianza en 'La isla de las tentaciones' para mejorar sus datos de audiencia. Este fin de semana descubríamos que la cadena retiraba 'Love is in the Air' de la noche de los lunes para alagar 'El debate de las tentaciones' y ahora vuelve a confiar en el popular reality para el access prime-time de los martes.

Bajo el nombre de 'La Isla De Las Tentaciones. Hay Más Imágenes', este nuevo espacio funcionará a modo de adelanto de lo que está por venir en el episodio semanal del jueves. Además, también espacio para destacar lo último sucedido en el programa y repasar el comportamiento de sus participantes.

Con Sandra Barneda también al frente

Vamos, una especie de mezcla entre resumen y sneak peek también presentado por Sandra Barneda que se emitirá entre las 22 y las 22:45, en competencia directa con 'El hormiguero'. Después llegará un nuevo capítulo de 'Love is in the Air' en lo que también un movimiento para dar un empujón en audiencias a la serie turca.

Parece claro que el plan de Telecinco es convertirlo en un programa fijo en su parrilla, lógico si tenemos en cuenta que esta tercera temporada de 'La isla de las tentaciones' no ha dejado de crecer en cuota de pantalla con cada nuevo episodio. Y en Mediaset no dudan en exprimir a fondo aquello que mejor les funciona...