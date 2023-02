'Pesadilla en el paraíso': la gala 6 cierra la granja por fin, deja a tres concursantes listos para la final y le pone la pierna encima a una ex de 'Gran hermano

¡Pues se acabó lo que se daba! La granja cierra sus puertas y nos deja con la duda de si se volverán a abrir después de los muy pobres resultados de esta última gala en el lugar en cuestión, que ha amasado un 8,8% de share y unos paupérrimos 821.000 espectadores. Por comparar, tanto 'First dates' como 'Pesadilla en la cocina' consiguieron mejores resultados. ¡Pero vamos a ver qué es lo que pasó en este último programa antes de la final, porque aún queda mucha tela por cortar! O lana por esquilar. Ya me entendéis.

La pierna encima

Las nominadas de esta semana, después de la inaudita expulsión de Kiko el anterior programa, eran María José Galera y Mar López, que, quizá para ganarse el favor del público llamando la atención al classic Mediaset style, no han parado de gritarse durante la última semana. Los porcentajes ciegos anunciaban un 58% frente a un 42%, y finalmente no cambiaron.

María José Galera, la exconcursante del primer 'Gran hermano', se volvió a casa la misma noche que desmantelaban todo el plató. Imaginad el trayecto incomodísimo en coche con las personas que te acaban de expulsar. ¿De qué hablas? Ahí es donde está el verdadero reality, gente de Telecinco. Como me dijo una vez alguien del equipo técnico de 'Supervivientes', la verdadera carnaza aparece en cuanto giras la cámara.

Después de la expulsión de Maite y Kiko han tenido que adelantar la final del programa porque esto no hay ya quien lo levante 😂😂 #PesadillaParaíso6 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) February 9, 2023

Pese a recibir el abrazo solo de algunos compañeros (Tania, por ejemplo, se negó a abrazarla con un "Es que te tengo aborrecida" de persona con muchísima clase, empatía y donaire), la ex de Jorge Berrocal acabó confesando que estaba muy feliz y que se llevaba "mucho amor de todos". Literalmente acabamos de ver que no es así. Al menos a nadie le pusieron la pierna encima para que no levantara cabeza.

Primeros semifinalistas

Entre gritos en plató, supuestos zascas para los más adictos a Telecinco y lagrimeos por el cierre de la granja (que en marzo se volverá a convertir en una granja-escuela donde por fin alguien aprenderá algo) se desvelaron los tres primeros semifinalistas de 'Pesadilla en el paraíso' mediante pruebas y nominaciones. No se puede decir, eso sí, que las pruebas del programa hayan sido increíbles y memorables: salen del paso y gracias.

quedan 6 concursantes (5 tras la expulsión) y hoy cierran la granja, no esperan ni a la semifinal del concurso, ha sido echar del reality a Maite y Kiko y no han conseguido durar ni 3 semanas #PesadillaParaíso6 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) February 9, 2023

Tampoco hay mucho esfuerzo: ¿Para qué, si se va a ir en un montaje de diez minutos dentro de una gala donde lo único que importa es el despelleje? En el juego en cuestión, en el que tenían que arrastrarse por el suelo, ha ganado Borja Estrada, el hijo de Pipi, que escogía a Tania y Silvina para jugarse la prueba de inmunidad y decidir así quién sería la siguiente salvada.

La prueba en cuestión tenía dos vertientes: una física (evitar dos palos que iban hacia ellas en círculo) y una mental (responder preguntas sobre sus compañeros: si fallaban les quitaban un poco de base). No se puede decir que fuera el colmo de la originalidad pero al menos hacía su trabajo. La ganadora, por cierto, fue Tania, que se sabía nominada si llega a fallar. Teniendo en cuenta que quedan cinco concursantes, tampoco es la afirmación más loca.

Nominaciones y chispum

Quedaban tres concursantes por poder ser nominados, así que no fueron las nominaciones más largas de la historia: Silvina recibió tres nominaciones y Montero dos. Después, Maria José Galera tiró por la tercera vía: nominar directamente a Mar, con lo que Montero se salvó matemáticamente y opta a ganar el premio junto con Tania, Borja y quien se salve de la expulsión.

Lo veremos el jueves que viene, ya desde plató. Después, la gran final tendrá lugar el domingo y, finalmente, habrá otro debate posterior antes de dar paso a 'Supervivientes'. Aquí no importa que el cerdo no coma: se aprovecha hasta el tuétano.