'Supervivientes 2022': todos los memes de una gala en la que se forzaron carpetas y Kiko Matamoros perdió el carisma que le quedaba

Otra semana más en la isla, otra expulsión en 'Supervivientes': Desy ha sido la menos votada por la audiencia... Aunque en Twitter la teoría es, más bien, que Kiko Matamoros ha decidido quién se iba a dedo. Lo cierto es que hay algo que huele raro en el programa: las ventajas que le han dado en un concurso de supervivencia hacen que muchos se echen las manos a la cabeza.

A otro sitio es a donde echan las manos Yulen y Anabel Pantoja, que han montado una carpeta de esas que no se cree, literalmente, ni su familia. Vamos a ver lo que ha opinado Twitter de una gala en la que, una vez más, las nominaciones se han dejado para el día siguiente y así llenar más y más horas televisivas con lo mismo.

Kiko Matamoros, en el punto de mira

Kiko Matamoros, después de poner pegas para las pruebas de agilidad y resistencia, ha tenido una prueba en la que supuestamente tendría que haber ganado: fuerza pura y dura. Spoiler: Desy, que llevaba unos días tras él, le ha tirado al suelo y aún ha tenido tiempo para llamarle señor mayor. Set, partido y expulsión.

El día en que Desy arrastró a Matamoros como un buey de arado

Pierde una prueba: come

No hace una prueba: come

Visita: come

Pierde una prueba: come

Y así siempre. Se les debería de caer la cara de vergüenza

Además, el público cree que Kiko Matamoros parece tan protegido por el programa que solo le falta hacer las pruebas con ruedines. No les falta cierta razón.

Atentos como pilla algo del plató matamoros que vergüenza

Dessy: Poner de director a ese señor ya que lo sabe todo.

Recordemos que Kiko antes le dijo que él sabía que ella se iba a su casa hoy. TONGAZO.

Porque los privilegios no dependen de la playa. Dependen de dónde está Kiko Matamoros





Pero, sorprendentemente, hay un concursante que es todavía más odiado que el eterno colaborador de 'Sálvame': Anuar, hermano de Asraf y por tanto cuñado de Isa Pantoja. No os sintáis culpables si no le conocéis: en una escala de famosos en la que diez es el Papa y cero un señor que os acabáis de encontrar en la calle, Anuar sería un menos uno. Y el público tuitero no puede esperar a no volver a verle.

Lo que deseamos todos

Toda España esperando a que Anuar esté nominado:

OLEEEEEEEEE Alejandro ganando a Anuar, que presumía chulescamente de ser el más fuerte.

Estoy:





El carpetazo padre

'Supervivientes' ha tirado del recurso de Mediaset en todos los realities: un buen carpetazo entre gente que no pega ni con cola. ¿Gente metida en una casa? Carpetazo. ¿Gente en una isla? Carpetazo. ¿Gente resolviendo misterios en el siglo XIX? Carpetazo. El problema es que la movida entre Yulen y Anabel Pantoja no la compra ni la madre de Yulen, que pasa tanta vergüenza viendo a su hijo hacer el tonto como si le acabara de descubrir el historial del Chrome.

La gente que le interesa el tema de Anabel y Yulen.

Quiero ver supervivencia y pruebas, no ahora los reencuentros de la fake carpeta de Anabel y Yulen y la pareja tóxica de Tania y Alejandro.

Anabel viendo claramente que llega la barca y disimulando para luego soltar sus gritos. Es que no me creo nada, la cara de la madre de Yulen me representa

Yulen: "Em... Mi madre"



La cara de la madre lo dice todo, ridículo.



La verdad que Anabel es muy tóxica y eso que no está en ninguna relación.#SVGala6 — Ismael 💙 (@IsmaelRuiz02) May 26, 2022

Y claro, la gente ya se confunde sobre qué tipo de programa está viendo en realidad entre la amplia gama de productos de Telecinco: gente que se lía, gente que se lía en una isla y gente que discute en un plató.

Desde cuando Supervivientes se ha convertido en La Isla de las tentaciones?

ufffff pueden poner ya supervivientes y dejar atrás mujeres y hombres y viceversa????

Ah, sí, y entre medias Tania le ha pedido matrimonio a Alejandro, algo que le ha debido importar mucho a un tío de Alejandro que ahora ya se está planteando si cabe en el traje o es hora de empezar la dieta. A él le habrá impactado la noticia, porque el resto de España estaba con cara de ver pasar el tren.

Marta cuando se entere que tania le ha pedido matrimonio a Alejandro

Descanso publicitario

Y una gala de 'Supervivientes' no es una gala sin que haya más minutos de publicidad que de programa. Es una tradición, como lo de hacer clones de 'Gran Hermano' y pretender que nadie se ha dado cuenta de que es exactamente lo mismo.

- Sacarme la carrera de medicina

- Leerme el Quijote

- Plantar un árbol y esperar a que crezca#SVGala6 — Vicky🦋 CHANELAZO🏆 (@vickycomenta) May 26, 2022

La gente a estas horas viendo aún más anuncios… soy la gente

Siempre nos quedará la opción de vivir la vida más como Juan Muñoz y menos como Anabel Pantoja.

yo solo quiero ser juan ahora mismo JAJAJAJAJAJAAJAJ

Anabel me representa ante cualquier adversidad que me da la vida

Y hablando de Anabel, un deseo para acabar la noche: un romántico viaje a París con cenita, velas y vistas a la Torre Infiel. Sí: a la Torre Infiel.

Anabel Pantoja " mi sueño es que me lleven a ver la torre infiel ".