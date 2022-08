Llévate el mejor descuento en este espectacular combo de barra de sonido LG y adaptador de MediaMarkt: la forma más económica de disfrutar de Dolby Atmos en casa

Muchas veces queremos tener el mejor dispositivo en casa, pero para ello tenemos que gastarnos bastante dinero. Por ello, si siempre has querido disfrutar de la tecnología Dolby Atmos pero aún no has encontrado un buen precio, esta perfecta combinación entre la barra de sonido LG SN4 y el adaptador LG WOWCAST WTP3 es la opción más económica, y ahora puedes conseguirlo con un buen descuento en MediaMarkt: 119,20 euros en la barra de sonido y 63,20 euros en el adaptador.

En su conjunto, tanto la barra de sonido LG SN4 como el adaptador LG WOWCAST WTP3 tienen un precio oficial de 228 euros, pero ahora en MediaMarkt podemos conseguir un gran descuento del 20% (45,60 euros), por lo que podemos disfrutar de Dolby Atmos por solo 182,40 euros: un precio súper económico.

Barra de sonido LG SN4

La barra de sonido LG SN4, que tiene un precio de 119,20 euros en MediaMarkt, viene con su propio subwoofer inalámbrico para alcanzar la gran potencia de 300W. También incluye Dolby Digital para mejorar la calidad de sonido y poder disfrutar de una mejor experiencia en cada película y serie. Por su parte, viene con 2.1 canales, el mínimo que solemos ver en barras de sonido pero que permite poder tener una experiencia de sonido nítida.

También incluye el sonido IA Pro, que se encarga de analizar el contenido que estemos reproduciendo para configurar el audio de forma automática. En cuanto a su conectividad, cuenta con Bluetooth 4.0, entrada óptica, un puerto HDMI 1.4 y otro USB.

Adaptador LG WOWCAST WTP3

Si queremos un dispositivo más potente, por solo 63,20 euros en MediaMarkt, podemos convertir nuestra barra de sonido en un dispositivo con mejor calidad de sonido con el adaptador LG WOWCAST WTP3. Contando con Wi-Fi y un total de 7.1.4 canales conseguimos tener una experiencia espectacular, generando un sonido completamente envolvente.

Además, también podremos hacer uso de Dolby Atmos, con el que podremos disfrutar de un sonido en tres dimensiones frente a las dos dimensiones de la tecnología Dolby Digital, por lo que con esta combinación podremos tener la mejor calidad de sonido al precio más económico.

Adaptador barra de sonido - LG WTP3, Dolby Atmos, Hasta 7.1.4 canales, Wi-Fi, USB, HDMI, Negro PVP en MediaMarkt 63,20€

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.