'A todos los chicos de los que me enamoré': la secuela de Netflix ya tiene tráiler y fecha de estreno

‘A todos los chicos de los que me enamoré’ fue uno de los grandes éxitos de Netflix en 2018. La cinta, basada en la saga literaria romántica de Jenny Han, relata las historias amorosas de una adolescente protagonizada por Lana Condor. La película supuso un fenómeno y descubrió al mundo la figura de Noah Centineo.

¿Seguirán juntos los protagonistas?

El film está basado en la novela de Jenny Han y ahora la historia tiene continuación en 'A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero' (To all the Boys P.S. I still love you, 2010) que acaba de presentar su primer tráiler. Acompañaba en el reparto a Noah Centineo otra joven promesa, la actriz Lana Condor, convirtiéndose en pareja de moda de una de las comedias románticas juveniles más comentadas en el unierso streaming.

El primer avance comienza mostrándonos la relación de Lara Jean y Peter marchando a las mil maravillas, pero todo eso cambiará con la llegada de un nuevo personaje que también recibió una carta firmada por Lara. Cuando John Ambrose (Jordan Fisher), vuelve a entrar en su vida, debe confiar en sí misma más que nunca, ya que se enfrenta a su primer dilema verdadero: ¿puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez?.

Basada en la novela romántica superventas 'P.S. I Still Love You' de Jenny Han. 'A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero' ha sido dirigida por Michael Fimognari, basándose en un guión de Sofia Alvarez y J. Mills Goodloe y producida por Matt Kaplan. El reparto Lana Condor, Noah Centineo, Jordan Fisher, Anna Cathcart, Janel Parrish, John Corbett, Sarayu Blue, Ross Butler, Madeleine Arthur, Emilija Baranc, Trezzo Mahoro y Holland Taylor, la cinta se estrena en Netflix el 12 de febrero.